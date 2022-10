Verspätete Briefe: Post kämpft auch in Augsburg mit Personalmangel

Plus Immer häufiger berichten Bürgerinnen und Bürger über eine verspätete Zustellung von Briefen oder Zeitschriften. Tatsächlich hat die Post in Augsburg derzeit mit Problemen zu kämpfen.

Briefe und Zeitschriften, die verspätet ankommen. Post, die im falschen Briefkasten landet. Pakete, die einfach irgendwo abgelegt werden: Die Beschwerden von Post-Kundinnen und -Kunden nehmen ständig zu. Allein im September sind bundesweit knapp 5000 Reklamationen bei der Bundesnetzagentur eingegangen. Diese Zahl sei ungewöhnlich hoch. Auch in Augsburg und dem Umland gibt es Probleme. Aus verschiedenen Stadtteilen gibt es Beschwerden, die Post käme nicht mehr pünktlich. Auf abonnierte Zeitschriften etwa mussten manche zuletzt tagelang warten - da fällt es besonders auf, weil der normale Zustelltag bekannt ist.