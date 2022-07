Verzögerung bei Stammstrecke: Umbau in Oberhausen startet später

Die zeitliche Verschiebung beim S-Bahn-Ausbau in München hat auch Folgen für Augsburg. Der Direktzug zum Münchner Flughafen hängt an dem Projekt.

Die absehbaren Verzögerungen beim Bau der zweiten S-Bahn-Stammstrecke in München werden auch Auswirkungen auf Augsburg haben. Der zuletzt für 2028 geplante Start der Express-S-Bahn S23X zwischen Augsburg-Oberhausen und dem Münchner Flughafen, die voraussichtlich im Stundentakt verkehren soll, ist ohne den zweiten S-Bahn-Tunnel in München nicht umsetzbar, so die Bahn auf Anfrage. Damit verbunden ist auch eine Verschiebung der Umbauarbeiten in Oberhausen.

In Oberhausen wird Bahnsteig für S-Bahn-Züge umgebaut

Wie berichtet sollte in Oberhausen bis 2026 der Bahnsteig an Gleis 4 auf einer Länge von 220 Metern so umgebaut werden, dass die Bahnsteighöhe an die S-Bahn-Züge angepasst wird. Hintergrund ist, dass aktuell dort verkehrenden Regionalzüge eine geringere Einstiegshöhe als S-Bahnen haben. Angesichts der zeitlichen Verschiebung beim S-Bahn-Tunnel verzichte man für den Moment auf den Umbau in Augsburg, so die DB. Andernfalls werde der Einstieg in die Regionalzüge dort beschwerlicher. Man werde die Umbauarbeiten stattdessen so eintakten, dass der Bahnsteig in Oberhausen parallel zur zweiten Stammstrecke in München fertig wird. Zum weiteren Zeitplan für die Stammstrecke äußert sich die DB aktuell nicht öffentlich. Mit dem Bahnsteig-Umbau verbunden ist auch der Einbau eines Aufzugs in Oberhausen, um den S-Bahnsteig barrierefrei an die Unterführung anzuschließen. Zum Münchner Flughafen soll die Express-S-Bahn von Augsburg aus etwa 85 Minuten brauchen. Das wäre eine Verbesserung gegenüber dem aktuellen Zustand - Regionalbahn mit Umstieg in die Flughafen-S-Bahn in München - von mehr als zehn Minuten.