Vier Täter haben die Schranke einer Parkgarage beschädigt

Die Schranke einer Parkgarage wurde am Samstag in der Ulmerstraße beschädigt. Vier unbekannte Täter sollen sie nach oben gedrückt haben.

Vier bislang unbekannte Täter sollen sich am Samstag Zutritt zu einem Parkhaus in der Ulmer Straße verschafft und dabei die Schranke beschädigt haben. Im Zeitraum von 19.50 bis 20.15 Uhr sollen die vier Täter mit Rollern in das Parkhaus ein- und wieder ausgefahren sein, indem sie die Schranke nach oben drückten, teilt die Polizei mit. Die beiden Schranken wurden dabei beschädigt. Es entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen. (ziss)