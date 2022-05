Warum Hannes Gaschnig Müllsammeln als neues Hobby hat

Plus Der Augsburger hat sich erst gewundert, dann geärgert und schließlich gehandelt. Jetzt geht er an einem idyllischen Ort auf Tour und fischt Erstaunliches aus dem Wasser.

Blühende Kastanien und stilles grünes Wasser, auf dem Enten schwimmen: Der Augsburger Stadtgraben beim Jakobertor ist ein scheinbar perfektes Idyll, aber nur auf den ersten Blick. Wer genauer hinschaut, sieht Müll. Anwohner Hannes Gaschnig hat ein Auge dafür, wo sich im romantisch anmutenden Grün versteckte Abfälle von Passantinnen und Passanten ansammeln. Zuerst hat er sich über all diesen Schmutz geärgert. Dann hat er beschlossen, etwas dagegen zu tun. Der 36-Jährige machte Müllsammeln am Stadtgraben zu seinem neuen Hobby - und verfolgt damit einen Plan.