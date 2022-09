Warum immer mehr Nachfahren von NS-Opfern nach Augsburg kommen

Menschen aus aller Welt begeben sich in Augsburg auf Spurensuche in die NS-Vergangenheit. Wie hier an Opfer erinnert wird, erregt Aufmerksamkeit.

Was geschah genau? Wer waren die Täter? Noch immer liegt für Nachfahren von Opfern des Nationalsozialismus manches im Dunkeln. Gleichzeitig wächst bei den Nachfolgegenerationen in aller Welt aktuell das Bedürfnis, mehr zu erfahren. Besonders in Augsburg häufen sich die Besuche von Nachgeborenen. Experten sehen dafür verschiedene Gründe. Einer hat damit zu tun, wie in Augsburg NS-Geschichte aufgearbeitet wird – aber für Betroffene geht es noch um viel mehr.

Gerade passiert wieder einiges: Jesse Lazarus kam aus Südafrika. Er wollte zum ersten Mal den Ort sehen, an dem sein Ururur-Onkel und dessen Frau zu Hause waren. Rudolf und Rosa Hirschmann betrieben in der Katharinengasse eine Metzgerei, bevor sie im NS-Regime wirtschaftlich ruiniert, verfolgt und ermordet wurden. Diese Woche reisten Nachfahren der jüdischen Textilfabrikantenfamilie Kahn aus den USA und Berlin nach Augsburg. Sie beerdigen am Westfriedhof eine Angehörige aus New York, Eva Eckert. Sie wurde von den Nazis verfolgt, emigrierte nach dem Krieg und wollte nun in Augsburg ihre letzte Ruhe finden. Weitere Gedenkaktionen laufen diese und kommende Woche.

Stolpersteine in der Katharinengasse 15 für die Familie Hirschmann. Foto: Silvio Wyszengrad





Besucherinnen und Besucher mit diesem Hintergrund kommen offenbar immer öfter nach Augsburg. Zwar gibt es keine offiziellen Zahlen. Fachleute sehen jedoch einen Trend: Im Jüdischen Museum gebe es seit einigen Jahren gehäuft Nachfragen von Nachkommen, die zur Familiengeschichte in Augsburg forschen wollen, so Historiker Frank Schillinger. Thomas Weitzel von der städtischen Stabsstelle Kultur sagt, "ich habe den Eindruck, die Zahl der Besucher nimmt zu". Angela Bachmair vom Verein Erinnerungswerkstatt beobachtet, dass inzwischen die Generation der Enkel und Urenkel kommen möchte. Dieses wachsende Interesse könnte mit der Praxis zu tun haben, wie man in Augsburg mit der dunklen Seite der Stadtgeschichte umgeht – nämlich offensiv.





In der Ulmerstraße in Kriegshaber wird an die hier einst sesshafte Familie Einstein erinnert. Foto: Ulrich Wagner

Je mehr Initiativen es gibt, desto mehr Kontakt entsteht mit Angehörigen, sagt Weitzel. Ein wichtiges Datum war das 100-jährige Jubiläum der Augsburger Synagoge 2017. Damals wurden Familienangehörige von Holocaust-Opfern aus aller Welt eingeladen. 99 kamen, um nach Spuren ihrer Vorfahren zu suchen. Dieser Kreis knüpfte ein aktives Netzwerk, das regelmäßig per Newsletter kommuniziert. Zu einer wichtigen Kontaktbörse im Internet hat sich zudem das Augsburger Online-Gedenkbuch der Erinnerungswerkstatt entwickelt. Bachmair spricht von einem "wachsenden Denkmal". Seit 2016 sei es von 0 auf über 300 Biografien von NS-Opfern angewachsen.

Das Online-Gedenkbuch wird in aller Welt gelesen

Bei der akribischen Recherche helfen fachkundige Bürger und Historiker mit, ebenso Schülerinnen und Schüler. Bachmair sagt, die Zugriffe von Menschen in aller Welt seien enorm, das sei aus den Reaktionen ersichtlich. "Die Leute rufen an oder schreiben Mails, sie wollen die Orte sehen, wo ihre Vorfahren gelebt haben. Doch die Online-Plattform ist nicht die einzige bürgerschaftliche Initiative, die alles daran setzt, NS-Verbrechen an Augsburgern aufzuarbeiten.

Auch Erinnerungszeichen im öffentlichen Raum wurden auf den Weg gebracht. Engagierte Bürgerinnen und Bürger installieren sie für NS-Opfer verschiedener Herkunft in Abstimmung mit der Stadt an Straßen und Plätzen. Diesen Donnerstag war es ein neues Band der Erinnerungswerkstatt für die Familie Farnbacher in der Hochfeldstraße. Kommenden Mittwoch will die Stolperstein-Initiative vier gravierte Messingplatten in der Eichhornstraße, Schützenstraße, Landvogtstraße und Weidachstraße verlegen.

Straßen mit Namen von NS-Tätern werden umbenannt

Inzwischen findet man in Augsburg fast 30 Erinnerungsbänder und bald über 50 "Stolpersteine". Letztere gehen auf ein europaweites Projekt des Kölner Künstlers Gunter Demnig zurück. Um die Stolpersteine hatte es vor Jahren heftigen Streit gegeben. Inzwischen gilt der "Augsburger Weg" der Stadt: Wahlweise sind beide Erinnerungsformen zugelassen, je nachdem welches Zeichen Nachkommen der Opfer befürworten. "Für Nachfahren sind die Gedenkzeichen so wichtig wie ein Grabstein, der ja nicht existiert", sagt Bachmair.





Generell gebe es ein größeres Interesse an Erinnerungskultur in Städten, sagt der frühere Kulturreferent Weitzel. Augsburg habe 2017 angefangen, entsprechende Strukturen in der Verwaltung zu schaffen. "Wir waren spät dran, haben aber enorm aufgeholt und sind heute gut aufgegleist." So gibt es eine eigene Fachstelle für Erinnerungskultur. Es gibt auch eine Expertenkommission, die kritische Straßennamen unter die Lupe nimmt. Weitzel sagt, dass sich andere Städte öfter nach den Erfahrungen mit Straßenumbenennungen erkundigen. Ein Beispiel: In Augsburg erinnerte ausgerechnet die Zufahrt zu den Bezirkskliniken Schwaben an einen Mediziner, der an NS-Verbrechen mitgewirkt hat. Im vergangenen Jahr vollzog die Stadt Augsburg eine Kehrtwende. Sie hat die Straße nach zwei kleinen Kindern umbenannt – nach Brigitte und Günther Schönert, die im Zuge des NS-"Euthanasie"-Programms umgebracht wurden.

Interesse für deutsche Staatsbürgerschaft

Offenkundig geht es für Nachfahren der Verfolgten und Ermordeten aber noch um mehr. Michael Bernheim, dessen Familie dieses Schicksal hatte, kennt interne Umfragen aus dem Netzwerk der Augsburger Nachfahren. Danach haben viele im Ausland lebende Nachgeborene ein positives Bild von Deutschland. Das kulturelle Erbe der alten Heimat spielt für sie nach wie vor eine Rolle – vom Kinderbuch bis zum Kochrezept. "Es gibt auch eine Welle, dass sich Nachfahren jüdischer Nazi-Opfer für die deutsche Staatsbürgerschaft interessieren", sagt Bernheim. Eine ganze Reihe seiner Verwandten jüdischen Glaubens in den USA hätten sie angenommen.

Es sei etwas Neues gewachsen, freut sich Bernheim. Gerade wegen seiner Familiengeschichte sei er stolz darauf, "dass Deutschland sich heute auf der Weltbühne als liberales und integratives Land präsentiert." Doch bei der Aufarbeitung der Vergangenheit gebe es viel zu tun – immer noch.