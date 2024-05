Augsburg

Was bedeutet der Fernwärmeausbau für die Augsburger?

Das Fernwärmenetz - hier eine aktuelle Baustelle in Oberhausen - soll in den kommenden Jahrzehnten deutlich ausgebaut werden.

Plus Die Stadt setzt für den Klimaschutz auf die neue Heizungsart. Kunden haben dann aber keine Auswahl zwischen Anbietern mehr. Es gibt Kritik an mangelnder Transparenz.

Von Stefan Krog

Auf der Ausbaukarte der Stadtwerke ist die Zukunft schon sichtbar: Die farbigen Flächen, in die das Stadtgebiet eingeteilt ist, zeigen, welche Quartiere einen Fernwärmeanschluss bekommen werden. Bis 2045 sollen in Augsburg bis zu 70 Prozent der Augsburger Wärmeversorgung über Fernwärme abgedeckt werden. Aktuell sind es 25 Prozent. Das heißt, dass in den kommenden Jahrzehnten zigtausende Haushalte ihre Versorgung umstellen werden - sei es, weil sie angesichts schärferer Vorgaben froh sind, sich nicht mehr um eine eigene Heizungsanlage kümmern zu müssen, sei es, weil die Stadtwerke perspektivisch ihr Gasnetz in Fernwärme-Ausbaugebieten nach und nach stilllegen werden und dann gar keine andere Wahl bleibt. Was kommt da auf die Bürger in den kommenden Jahrzehnten zu?

Die Nachfrage nach Fernwärme, sagt Stadtwerke-Vertriebsleiter Ulrich Längle, sei spätestens mit der Energiekrise explodiert. "Wo wir ausbauen, wird das Angebot fast überall dankend angenommen", berichtet er. Doch gleichzeitig gibt es kritische Stimmen: Eine Vertragsumstellung der Stadtwerke vor wenigen Wochen sorgte für Fragen von Verbrauchern, speziell was die Transparenz betrifft. Was die Stadtwerke da präsentiert hätten, sei für Laien unverständlich, so mehrere Kunden gegenüber unserer Redaktion. Auch die Fraktion Bürgerliche Mitte bemängelt zu wenig Transparenz, was die Preisberechnung betrifft. Die gleiche häufig einer "Blackbox", was auch die Verbraucherzentralen kritisieren.

