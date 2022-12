Infotafeln sollen über Welterbe-Denkmäler in Augsburg informieren

Nach über drei Jahren hat die Stadt Augsburg begonnen, ihre Welterbe-Denkmäler besser kenntlich zu machen.

Über zwei Jahre lang waren sie angekündigt, nun hat die Stadt Augsburg die erste aufgebaut: Blaue Info-Tafeln sollen künftig an allen 22 Welterbe-Stätten über die Bedeutung des jeweiligen Bauwerks, Brunnens oder Kanals Auskunft geben. Die Größe der Tafeln ist je nach Aufstellungsort unterschiedlich. Auch die Informationen, die darauf zu finden sind, variieren.

Im Juli 2019 erhielt die Stadt Augsburg den Welterbe-Titel von der Unesco für ihr historisches Wassermanagement-System verliehen. Zu den 22 Denkmälern gehören Wasserkraftwerke, die Lechkanäle, aber auch die Augsburger Prachtbrunnen Herkules, Augustus und Merkur. Jedes dieser Denkmäler sollte eigentlich schon ab 2020 mit Infotafeln versehen sein, um Besucherinnen und Besucher über Funktion und Bedeutung zu informieren. "Höhere Kosten und Lieferschwierigkeiten aufgrund der Pandemie sowie interne Personalengpässe haben dazu geführt, dass Fertigstellung und Aufstellung länger als geplant gedauert haben", heißt es aus dem Augsburger Kulturreferat.

Bislang steht in Augsburg erst eine Welterbe-Infostele

Auch jetzt steht erst eine Infostele, die anderen 21 seien in der Fertigung und werden "nach und nach" aufgebaut, so das Kulturreferat. Abhängig sei dies unter anderem von der Witterung. Die Informationen auf den Tafeln sind in Deutsch und Englisch, auf allen Tafeln sind QR-Codes zu finden, die mit dem Handy eingescannt werden können. Interessierte werden dann auf die Welterbe-Homepage geleitet, wo sie weitere Details erfahren können. Auf den größeren Stelen sollen neben kurzen Infotexten und Bildern auch Standort-Karten zur besseren Orientierung zu finden sein.

Über die Kosten für die Tafeln kann das Kulturreferat noch keine Auskunft geben. Der Freistaat unterstütze die Aufstellung mit 100.000 Euro, eine Abrechnung liege aber noch nicht vor. (nip)