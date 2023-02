Wer spielt im August auf der Augsburger Freilichtbühne?

Plus 20 Bands und Veranstalter haben sich für drei Termine auf der Freilichtbühne beworben. Die Kriterien sind streng, denn die Stadt verfolgt eine bestimmte Absicht.

Auch wenn die Entscheidung intern bereits gefallen ist, mag die Stadt Augsburg die Namen der Bands und Musiker, die zwischen 5. und 12. August auf der Freilichtbühne zu hören sein werden, noch nicht nennen. Details wird es wohl erst Mitte oder Ende Februar geben, dann sollen Verträge niet- und nagelfest sein. Klar ist aber, dass es nicht einfach ist, einen der beliebten Konzerttermine zu ergattern. Die Kriterien, um als Band oder Veranstalter in die engere Auswahl zu kommen, sind streng.