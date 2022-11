Wer steckt hinter der Werbung "Augsburg, du bist so geil"?

Der Schriftzug "Augsburg, du bist so geil" ist an einem Hochhaus nahe der Universität nicht zu übersehen. Die Aktion hängt mit einer Marketingkampagne zusammen.

Diese Werbung ist nicht zu übersehen: "Augsburg, du bist so geil", steht auf einem Banner, das am Hochhaus nahe der Augsburger Universität hängt. Viel mehr ist nicht zu lesen, außer: Sager Group. Auch an Hauptstraßen stehen Plakate mit dem Spruch. Wer steckt hinter der Idee?

Das Wort "geil" mag vielleicht nicht jedem Menschen gefallen. Die ursprünglich rein sexuelle Bedeutung wurde durch die Jugendsprache aber längst erweitert. "Geil" kann sich hier auf alles beziehen, was man toll findet. Ein Unternehmen aus Augsburg spielt jetzt mit dem Wort: "Augsburg, du bist so geil!". Initiator ist die Sager Group, ein inhabergeführtes Unternehmen. Seit dem Jahr 2020 sitzt das Unternehmen am Ulrichsplatz in Augsburg. Es agiert am Markt der Versicherungs-, Immobilien- und Finanzierungsberatung im süddeutschen Raum. Augsburg, München, Ulm und Stuttgart gehören zu den betreuten Gebieten, heißt es. An den Standorten Augsburg und Meitingen arbeiten gut 20 Beschäftigte. Das Unternehmen firmiert seit Kurzem als "Sager Group". Die Idee für den etwas anderen Werbeauftritt sei im Zuge der neuen Marketing-Kampagne entstanden, sagt Prokuristin Alexandra Brunner.

"Augsburg, du bist so geil": Kampagne dauert noch ein paar Wochen

Die Werbung "Augsburg, du bist so geil" sei als "Hommage an unser geliebtes Augsburg" zu verstehen, in dessen Herzen sich der Firmensitz befinde. An fünf großen Hauptstraßen werde geworben, hinzu komme das Bürohochhaus nahe der Universität. In den nächsten Wochen werde die Kampagne noch laufen. Die Resonanz sei positiv, sagt Geschäftsführer Gideon Sager: "Wir wollten einfach jedem Fußgänger, Fahrradfahrer und Autofahrer, der an unserem Plakat vorbeikommt, ein Lächeln auf die Lippen zaubern." In der aktuell schwierigen Wirtschaftsphase sei es der Sager Group eine Herzensangelegenheit gewesen, die Werbefläche auch für eine Liebesbotschaft an Augsburg zu verwenden. Dazu sagt Sager: "Gerade unter der Prämisse, nicht direkt auf unsere Geschäftsbereiche einzugehen, sondern einfach einen positiven Impuls an alle Augsburgerinnen und Augsburger zu verbreiten."