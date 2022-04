Wie eine Augsburger Pfarrgemeinde klimaneutral geworden ist

Plus Umweltmanagement wird in St. Thomas seit langem großgeschrieben. Mit Hilfe einer besonderen Kooperation hat die Gemeinde eine für sie optimale Heizung gefunden.

Die Evangelische Landeskirche in Bayern will bis zum Jahr 2035 klimaneutral werden. Angesichts von rund 1600 Gemeinden mit 6000 Gebäuden ganz unterschiedlichen Alters und Bausubstanz ist das ein ehrgeiziges Ziel. Die Augsburger Pfarrgemeinde St. Thomas hat dies bereits geschafft. Unter anderem ist ihr das mit einer außergewöhnlichen Kooperation gelungen.