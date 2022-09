Augsburg

Wie fühlt es sich an in der neuen Augsburger "Container-Schule"?

Lehrer Markus Baumer (links) nimmt am Schulanfang die Klasse 7a in Empfang und führt sie durch das neue Schulhaus, das Intermezzo genannt wird.

Plus Die Reischlesche Wirtschaftsschule wird saniert, deshalb müssen Schüler und Lehrer in einen Übergangsbau umziehen. Darüber sind sie aber gar nicht unglücklich.

Noch muss Schulleiter Bernhard Dachser auf einem kleinen Zettel spicken, wo die Klasse 7a gerade ist. Das liegt nicht am ersten Schultag, der auch das Schulgebäude der Reischleschen Wirtschaftsschule (RWS) am Dienstag wieder mit Leben füllt. Es liegt an dem Gebäude an sich, den neuen Räumen, Fluren und Wegen. Die RWS hat in den vergangenen Wochen die neue Container-Anlage bezogen, die vor dem Schulzentrum aufgebaut wurde, das neben der Wirtschaftsschule auch die Fachoberschule (FOS) und Berufsoberschule (BOS) umfasst. Vom Begriff "Container-Anlage" will der Schulleiter Bernhard Dachser aber nichts wissen. "Wir nennen es Intermezzo", sagt er mit einem Lächeln.

