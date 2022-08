Augsburg

vor 17 Min.

Wie Detektive in Augsburger Geschäften Diebe schnappen

Ladendetektiv Benjamin Braun Ladendetektiv Benjamin Braun ist in Augsburg tätig.

Plus Der Handel meldet jedes Jahr hohe Schäden durch Diebe. Detektive wie das Ehepaar Braun versuchen in Augsburg verdeckt, die Täter zu ertappen.

Von Fridtjof Atterdal

Benjamin Braun und seine Frau Jessica arbeiten gerne im Team. Wenn die blonde Frau ihren mit Windeln und Babynahrung beladenen Einkaufswagen durch die Gänge eines Supermarktes schiebt, weiß sie, dass ihr Mann sie im Blick hat. Der Detektiv sitzt dann in der Überwachungszentrale und steuert seine Frau und Partnerin per Funk auf der Jagd nach Langfingern. Es gibt keine genauen Zahlen, welche Verluste die Sicherheitsmitarbeiter für ihre Auftraggeber verhindern. Doch angesichts jährlicher Diebstahlschäden von rund 50 Millionen Euro alleine in Schwaben, wie sie der Bayerische Handelsverband (HBE) angibt, dürfte sich ihr Einsatz für die Auftraggeber rechnen. Manche Diebe bereiten dem Handel besonders Sorge.

