Wochen gegen Rassismus in Augsburg: Das ist dieses Jahr geboten

Vom 14. bis zum 24. März finden in Augsburg die Wochen gegen Rassismus statt. Von Lesung, Kinderworkshop über Kundgebung ist einiges geboten.

Mehr als 30 verschiedene Veranstaltungen tragen zahlreiche Vereine und Organisationen zu den Internationalen Wochen gegen Rassismus in Augsburg bei. Vom 14. bis zum 24. März finden die Aktionstage statt. Das Büro für gesellschaftliche Integration organisiert unter anderem eine Kundgebung und eine Lesung des Autors Saša Stanišić in der Stadtbücherei. Zudem ist die Denkstätte "Exit Racism" weiterhin geöffnet.

Unter dem Motto "Augsburg zeigt Haltung" wird das zweiwöchige Programm mit der Lesung von Saša Stanišić in der Stadtbücherei eröffnet. Der vielfach ausgezeichnete Autor wird aus seinem Buch "Herkunft" lesen. In dem autobiographischen Buch geht es um den Zufall, von dem es abhängt, wo und in welchen Verhältnissen ein Mensch aufwächst. Für das Buch erhielt der bosnische Autor im Jahr 2019 den Deutschen Buchpreis. Für die Lesung am Montag, 11. März, um 19.30 Uhr muss kein Eintritt gezahlt werden.

Kundgebung gegen Rassismus auf Moritzplatz angekündigt

Am offiziellen Tag gegen Rassismus am Donnerstag, 21. März, wird es mehrere Veranstaltungen geben: Zum einen findet in der Stadtbücherei der Kinderworkshop "Ich bin von hier" für Grundschulklassen statt. Eine Anmeldung per Kontaktformular auf der Website der Stadt ist notwendig. Am selben Tag wird am Moritzplatz um 17 Uhr eine Kundgebung stattfinden: Dabei werden die Bürgerinnen und Bürger dazu aufgerufen, sich für mehr Toleranz stark zu machen. Die Veranstaltung wird jedes Jahr vom Integrationsbeirat der Stadt organisiert. Letztes Jahr nahmen ein paar Dutzend Personen teil. Schon am 19. Februar fand anlässlich des vierten Jahrestags der Hanau-Morde eine Demonstration statt. Um 19 Uhr wird im Kino Liliom das Interview einer Zeitzeugin und Überlebenden des Holocausts gezeigt. Die Veranstaltung wird zusammen mit dem Regionalverband Deutscher Sinti und Roma Schwaben e. V. geleitet.

Außerdem zeigt die Zwischenzeit 2.0 in der Annastraße weiterhin eine Ausstellung zu dem Thema: Die "Denkstätte Exit racism" soll an die Opfer rassistischer Gewalt in Hanau erinnern. 2020 wurden dort neun Menschen mit Migrationshintergrund von einem rassistisch motivierten Täter erschossen. Die Denkstätte wurde vom Büro für gesellschaftliche Integration ins Leben gerufen, um über Menschenfeindlichkeit und Rassismus aufzuklären. Bis zum 24. März ist die Ausstellung noch geöffnet, Besucherinnen und Besucher können mittwochs von 13 bis 17.30 Uhr und freitags von 11 bis 16 Uhr die Denkstätte ohne Anmeldung besuchen. Die Anti-Rassismus-Wochen finden im Rahmen der Kampagne 'Wir sind alle Augsburg' statt.

