Yoga, Herbstfest, Demo & Co.: Das ist am Wochenende alles geboten

In Augsburg ist am zweiten Oktoberwochenende jede Menge geboten. Das Spektrum reicht vom Herbstfest über die Lange Yoganacht bis zur Demo gegen unbezahlbare Mieten.

Europa und Herbstfest: Im Rahmen des Bundeskongresses der überparteilichen Europa-Union Deutschland (wir berichteten) findet am Freitag, 7. Oktober, um 16 Uhr, eine öffentliche Diskussionsrunde im Rathaus statt. Unter dem Titel "Europa-Visionäre" diskutieren unter anderem Kulturstaatsministerin Claudia Roth, der Europaabgeordnete und Vorsitzende der Hanns-Seidel-Stiftung, Markus Ferber, die Europaabgeordnete Gabriele Bischoff und Professor Christoph Weller, Friedens- und Konfliktforscher an der Uni Augsburg, über aktuelle europapolitische Themen. (Anmeldung unter europa@augsburg.de oder Telefon 0821/324-3007).

Die Europa-Union und ihr Kreisverband Augsburg veranstalten darüber hinaus am Samstag, 8. Oktober, um 18.30 Uhr eine Lichteraktion auf dem Rathausplatz zum stillen Gedenken an die Opfer von Putins Angriffskrieg in der Ukraine ein. Sie bildet den Abschluss des Herbstfestes des Integrationsbeirates, der Kooperationspartner der Aktion ist. Auf dem Fest können sich ab 11 Uhr die Besucherinnen und Besucher über die Arbeit von fast 30 Vereinen und Initiativen informieren. Ein Bühnenprogramm und internationale Speisen und Getränke runden das Angebot ab.

Hommage an den Augsburger Schlagerstar Roy Black

Roy Black: Der Augsburger Schlagerstar ist am 9. Oktober 1991 gestorben, in den Herzen seiner Fans lebt er weiter. Auch die Unterhaltungsshow "Die Legende Roy Black" von Kay Dörfel am Samstag, 8. Oktober, um 19 Uhr im Kongress am Park ist als Hommage an den Künstler gedacht. Karten gibt es unter www.kongress-augsburg.de oder in der Touristinfo am Rathausplatz 1. Von dort startet am Samstag um 15 Uhr die Führung "Auf den Spuren von Roy Black in Augsburg", für die eine Anmeldung unter www.augsburg-tourismus.de oder Telefon 0821/50207-0 erforderlich ist. Fans können bereits am Freitag, 7. Oktober, um 19.30 Uhr im Hotel Dorint in Erinnerungen an den Sänger, der mit bürgerlichem Namen Gerd Höllerich hieß, schwelgen.

Hochzoller Kulturtage: Noch bis Anfang November wird in Hochzoll ein vielfältiges Bühnenprogramm geboten. In diesem Rahmen tritt die Band Retropolis am Sonntag, 9. Oktober, um 19 Uhr im Bürgertreff Holzerbau, Neuschwansteinstraße 23a, auf. Sie bringt Weltmusik mit Latin, Jazz und Rockelementen auf die Bühne.

Demo gegen unbezahlbare Mieten

Mieten: Vieles wird gerade teurer, viele Menschen können sich das Wohnen nicht mehr leisten. Auf die prekäre Situation der Mieterinnen und Mieter macht die Kampagne Mietenstopp bei ihrem bundesweiten Aktionstag am Samstag, 8. Oktober, aufmerksam. Unter dem Motto "Hände hoch für bezahlbaren Wohnraum" sind in Städten in ganz Deutschland Aktionen geplant. In Augsburg treffen sich verschiedene Organisationen um 14 Uhr am Königsplatz, um gegen unbezahlbare Mieten zu demonstrieren.

Yoga: Die Lange Yoga-Nacht ist bereits seit 2010 in Augsburg etabliert und findet wieder am Samstag, 8. Oktober, im Zeughaus sowie online statt. Von 16 bis 22 Uhr werden diverse Kurse geboten, die nach Angaben der Veranstalter für Anfänger und Fortgeschrittene gleichermaßen geeignet sind. Näheres unter www.langeyoganacht.de.

Boogie: Im Rahmen des dreitägigen Augsburger Boogie Festivals tritt am Samstag um 21 Uhr Ray Collins' Hot-Club im Hep Cat Club in der Viktoriastraße 3b auf.

Die Augsburger Dult endet mit dem Wochenende. Foto: Klaus Rainer Krieger

Dult: Augsburgs längste Einkaufsmeile zwischen Vogel- und Jakobertor geht am Wochenende in den Endspurt. Die 126 Marktkaufleute freuen sich samstags und sonntags von 10 bis 19 Uhr auf Kundschaft.