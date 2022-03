Augsburg

Zahl der Straftaten in Augsburg sinkt in der Corona-Krise auf Rekordtief

Die Krawallnacht in der Maxstraße löste öffentliches Entsetzen aus. Insgesamt aber wurden 2021 in Augsburg deutlich weniger Straftaten begangen als in den Vorjahren.

Plus Augsburg war 2021 eine Stadt, in der deutlich weniger Straftaten begangen wurden als vor Corona. Doch ein Zusammenhang zu den Maßnahmen ist manchmal nur schwer zu belegen.

Von Jan Kandzora

In Augsburg ist die Zahl der Straftaten im Jahr 2021 auf einen neuen Tiefstand gesunken. Noch nie seit Bestehen des Polizeipräsidiums in der Stadt, das seit 2008 existiert, wurden derart wenige Delikte von der Polizei erfasst. Wie die Polizei bei der Vorstellung der aktuellen Statistik am Montagnachmittag bekannt gab, lag die Zahl der Straftaten in Augsburg im vergangenen Jahr bei 17.469 gegenüber den bereits sehr niedrigen 20.164 im Jahr zuvor – ein Rückgang von satten 13,4 Prozent. Ein Grund für die Entwicklung sind möglicherweise die Corona-Maßnahmen, die das öffentliche Leben teils lahmlegten. Mit der Pandemie und ihren Folgen ließe sich auch ein Anstieg bei bestimmten Straftaten begründen, wobei die Erklärung manchmal wohl komplexer ist, wie etwa ein detaillierter Blick auf die Zahlen der häuslichen Gewalttaten zeigt.

