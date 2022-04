Zoo holt "unerwünschte" Nasenbären nach Augsburg

Drei putzige Nasenbären sind jetzt im Augsburger Zoo zu sehen – obwohl die Tiere in der Europäischen Union eine unerwünschte Art sind.

Das Markenzeichen der Nasenbären ist ihre ungewöhnlich lange, rüsselartige Schnauze. Drei dieser südamerikanischen Kleinbären sind neu im Zoo Augsburg angekommen. Eigentlich dürfen die Tiere in Europa nicht mehr gehalten werden. Damit man sie in Augsburg sehen kann, war eine Ausnahmegenehmigung nötig.

In der Europäischen Union ist der Nasenbär vor einigen Jahren zu einer unerwünschten Tierart erklärt worden. Er steht auf einer EU-Liste mit fremden Tier- und Pflanzenarten, deren weitere Ausbreitung man in Europa verhindern will. Das Verbot, sogenannte invasive Arten zu halten, gilt prinzipiell auch für Tiergärten. Dabei hatte der Augsburger Zoo schon vor dieser Regelung seit Längerem Nasenbären. Das letzte Weibchen aus der früheren Gruppe starb im vergangenen Jahr. Zoodirektorin Barbara Jantschke wollte auf die putzigen Kleinbären trotz der neuen Regelung nicht auf Dauer verzichten. "Wir haben einen Antrag auf Ausnahmegenehmigung gestellt", sagt sie.

Ausnahmegenehmigung für Nasenbären im Zoo Augsburg

Im März kam die Zustimmung. Deshalb wurden nun drei neue Nasenbären nach Augsburg geholt – ein Männchen und zwei Weibchen. Sie kommen aus Haltungen in Finsterwalde und in Cottbus. Aktuell sind die Neuankömmlinge noch zur Eingewöhnung im Stall und durch eine Glasscheibe zu sehen. In den kommenden Tagen sollen sie ins Freigehege dürfen.

"Nasenbären sind eine aktive und interessante Tierart", sagt Barbara Jantschke. Tagsüber durchsuchen sie mit ihrer beweglichen, empfindlichen Schnauze den Boden und Hohlräume nach Nahrung. Sie fressen gerne Früchte, aber auch Fleisch. Die Nächte verbringen sie in der Regel auf Schlafbäumen. Nasenbären sind auch bei Zoobesucherinnen und Zoobesuchern recht beliebt. Jantschke macht das daran fest, dass es für diese Art viele Tierpatenschaften gibt.