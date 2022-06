Augsburg

Zweifacher Mordversuch: "Am besten, ich würde nicht mehr aufwachen"

Der Beschuldigte soll in einem Mehrparteienhaus in der Lindenstraße in Augsburg-Oberhausen eine Frau mit einem Messer attackiert haben.

Plus Der 64-Jährige, der versucht haben soll, in Augsburg zwei Frauen zu töten, will nicht mehr in der Psychiatrie leben. Vor Gericht erklärt er sein "großes Problem".

Von Klaus Utzni

"Für mich wäre es am besten, abends einzuschlafen und morgens nicht mehr aufzuwachen." Karl S. 64, (Name geändert) sagt, er habe Krebs und Herzprobleme, habe aber keine Angst vor dem Tod. Er wolle nicht mehr auf viele Jahre hinaus eingesperrt sein in der "Geschlossenen" im Bezirkskrankenhaus Kaufbeuren. Dass es ihm ernst ist, hat er vor einer Woche bewiesen. Morgens, als er zum Prozess nach Augsburg gebracht werden sollte, hat er sich mit einem messerähnlichen Gegenstand, den er selbst gebastelt hat, den Hals und einen Arm aufgeschnitten.

