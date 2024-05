Oh Augusta Vindelicorum, wie schön du bist!

Die Stadt Augsburg hat einen Straßenzug zur Kunstmeile erkoren, während Kaiser Augustus über Container gebietet. Und dann hat eine besondere Saison begonnen - unsere Anekdoten.

Mit unserer Reihe "Augsburger Anekdoten" erzählen wir kleine Geschichten mitten aus dem Leben unserer großen Stadt.

Modernes Mosaik. In Augsburg, der ehemaligen Römerstadt, kennt man sich aus mit Funden aus alter Zeit. Häufig stößt man bei Grabungen auf Relikte wie Mosaike und Fresken. Und offenbar scheint die Stadt an diese Tradition anknüpfen zu wollen. Beispiel: Provinostraße. Dort ist über die Jahre ein wunderbares Mosaik entstanden. Kopfsteinpflaster wechselt sich ab mit kleineren und größeren Flächen alten, verblassten Teers. Es ist eine Kunstmeile, die wächst: Diese Woche kam ein neues Band tiefschwarzen und schön geschwungenen Teers hinzu. Nachfolgende Generationen werden bei Grabungen einmal auf diesen Straßenzug stoßen und sich fragen, welche Intention der Künstler verfolgte. Wir hoffen, sie finden Antworten, wir haben aktuell keine ...

Ein modernes Bodenbelag-Mosaik begeistert in der Provinostraße. Foto: Nicole Prestle

***

Der beste Wurstsalat. Es waren zuletzt sonnige Tage in Augsburg. Biergartenwetter! Endlich. Die Saison hat begonnen, für Wurstsalat jedweder Art. Mit Käse, ohne Käse, mit Zwiebeln, ohne Zwiebeln, mit vielerlei Gemüse, ohne Schnickschnack an Beilagen. Es gilt somit: Welcher ist der beste Wurstsalat? Es gibt eine WhatsApp-Gruppe im Freundeskreis, die diese Frage gerade zum großen Thema macht. Insofern bitte nicht wundern, wenn Sie irgendwo in einem Biergarten sitzen und Menschen ihren Wurstsalat fotografieren. Sie könnten Teil dieses Wurstsalat-Freundeskreises sein ...

Der Wurstsalat im Restaurant Viktor in Augsburg. Foto: Michael Hörmann

***

Baustellen-Kaiser Augustus. Fotos von Sehenswürdigkeiten sind schöne Erinnerungen an (Städte-)Urlaube und so dürften sich in vielen Archiven von Touristen weltweit Bilder der Fuggerei und, natürlich, des Augsburger Rathauses finden. Wer diesen Sommer nach Augsburg kommt, hat die Chance, ein besonders idyllisches Bild zu machen: Der Perlach, eingemummelt in Schutznetze, erhebt sich über einem Rathausplatz mit hübschen türkisfarbenen Containern und Baustellen-Absperrungen. Nein, es handelt sich nicht um Gastro-Container, auch das hatten wir auf dem Rathausplatz schon. Es ist die Baustellen-Infrastruktur für die Karolinenstraße. Kaiser Augustus, der hoch auf dem Brunnen (ein Welterbe-Denkmal!!) thront, erhebt gebieterisch seine Hand über die Container. "O Augusta Vindelicorum, quam pulchra es!" (Oh Augsburg, wie schön du bist!)