Von der eigenen Zeitrechnung der Bahn – und fast eleganten Baustellen

An der einen Baustelle geht es besonders eng zu, an der anderen dafür besonders elegant. Und bei der Bahn gerät sogar die Zeit aus den Fugen. Anekdoten aus Augsburg.

Mit unserer Reihe "Augsburger Anekdoten" erzählen wir kleine Geschichten mitten aus dem Leben unserer großen Stadt.

Haarscharf

Man kennt die Situation: Gerade in Gassen der Augsburger Altstadt geht es teils eng zu. Man weiß es: Augsburg hat unendlich viele Baustellen. Was passiert, wenn Engstelle auf Baustelle trifft? Es ist Millimeterarbeit gefragt. Zu sehen in dieser Woche am neuen Hotel Maxim Suites, das gegenüber vom Picnic liegt. Ein Lkw-Fahrer mit Landsberger Kennzeichen möchte unbedingt durch. Bauarbeiter verweisen auf die verzwickte Situation. Einfacher wäre es, der Lkw-Fahrer würde rückwärts raus. Tut er nicht. Vorwärts ist die Strategie. Straßenschilder, die provisorisch aufgestellt sind, müssen weg. Das Fahrzeug kommt ohne Schrammen raus. Der Fahrer ist weg, die Arbeiter schütteln noch immer den Kopf.

Gäste gelangen über den roten Teppich ins Restaurant John Benton. Foto: Michael Hörmann

Roter Teppich

In der Karolinenstraße werden in diesem Jahr die Sanierungsarbeiten fortgesetzt. Die Fußwege sind dran. Der Zugang zu den Geschäften ist gewährleistet, wenngleich dies mit Einschränkungen verbunden ist. Das Steakhaus John Benton hat sich etwas für seine Gäste einfallen lassen. Sie gehen entlang der Absperrungen über einen roten Teppich ins Restaurant.

Zeitrechnung

Am Hauptbahnhof gehen die Uhren anders. Das wissen Bahnreisende, die auf den verspäteten Zug warten. Und das weiß man auch, seit es beim Bahnhofstunnel immer wieder zu Verzögerungen kam. Aber: Das mit den anders gehenden Uhren stimmt auch im Wortsinn. Die Uhren auf den Gleisen 2, 3 und 4 zeigen unterschiedliche Zeiten an – mal mit zwei Minuten Abweichung zur Realzeit, mal mit fast einer halben Stunde. Pünktlich wie die Bahn? Mit diesen Uhren stimmt das sogar.