Den Grundstein für die Firnhaberau legten Menschen auf Wohnungssuche

Plus Vor 100 Jahren liefen im Norden Augsburgs die ersten Bauarbeiten. Die Wohnhäuser entstanden in einem Selbsthilfeprojekt. Wie viele Menschen heute in dem Stadtteil leben.

Von Franz Häußler

Am 13. März 1921 erfolgte der erste Spatenstich für die Siedlung Firnhaberau in den Lechauen weitab von Lechhausen. Nicht die Stadt hatte dazu in schlimmster Not- und Inflationszeit die Initiative ergriffen, sondern Familien mit wenig finanziellen Mitteln auf Wohnungssuche. Ihr Vorhaben: Wohnhäuser in Selbsthilfe bauen. Das konnte nur in einer Arbeitsgemeinschaft Gleichgesinnter auf genossenschaftlicher Basis gelingen. So schlossen sich 36 Gründungsmitglieder am 15. Juli 1920 zur "Siedlungsgenossenschaft Augsburg des bayerischen Ansiedler-Verbandes" zusammen.

