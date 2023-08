Augsburger Geschichte

vor 48 Min.

Die geschichtsträchtige Staats- und Stadtbibliothek wird runderneuert

Plus Die Bibliothek ist seit 130 Jahren an der Schaezlerstraße beheimatet, derzeit aber nach Lechhausen ausquartiert. Die Einrichtung wird auch mit einem Neubau erweitert.

Von Franz Häußler

Die Staats- und Stadtbibliothek Augsburg ist seit 1893 an der Schaezlerstraße beheimatet. Das 130 Jahre alte stilvolle Bibliotheksgebäude wird derzeit saniert und mit einem Neubau an der Rückseite erweitert. Die Bücherschätze sind derweil an die Schillstraße 94 in Lechhausen in das ehemalige Bayernkolleg ausgelagert. Dort läuft der Bibliotheksbetrieb voraussichtlich bis Ende 2026.

Die 1893 eröffnete Bibliothek an der Schaezlerstraße im Jahr 1903. Foto: Sammlung Häußler

Das Portal des Bibliotheksgebäudes an der Schaezlerstraße passieren nur mehr Handwerker über eine Rampe. Davor lagern Werksteine. Die Fassade wird aufgefrischt. Die sichtbare Großbaustelle befindet sich an der Rückseite: Der 1914 angefügte Anbau mit dem Lesesaal ist abgebrochen, ein sechsstöckiger Erweiterungsbau wird ihn ersetzen. Die Überraschung ist die freigelegte rückwärtige Fassade: Sie präsentiert sich von der Gutenbergstraße aus zur Zeit im Urzustand.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen