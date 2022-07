Augsburger Geschichte

vor 47 Min.

Gemalte Fensterillusionen ziehen die Blicke im Wertachviertel auf sich

Plus Ein restauriertes Wohnhaus von 1892 bietet neue Blickfänge. Die Scheinfenster sind ein Mosaikstein zur Aufwertung des Sanierungsgebiets Oberhausen.

Von Franz Häußler

Fassadenmalereien sucht man in der Augsburger Innenstadt. Doch es gibt sie auch im einstigen Sanierungsgebiet links der Wertach. Das Wandbild an der Schöpplerstraße 20 stellte das Augsburg-Album bereits vor. Es wurde im Herbst 1993 von Adolf Ziegler gemalt. Der Hausbesitzer-Verein hatte ihn vermittelt. Der Hausschmuck regte den Besitzer des sanierten Altbaus Schöpplerstraße 15 in unmittelbarer Nachbarschaft an: Er ließ sein Haus mit fantasievollen gemalten Scheinfenstern in Alt-Augsburger Tradition versehen.

