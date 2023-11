Parken, Programm und Services: Die wichtigsten Infos rund um den Presseball

Der Augsburger Presseball verwandelt den Kongress am Park am Samstag in eine glamouröse Partylocation. Was bei der Benefizgala geboten ist und wie man an Restkarten kommt.

Am Samstag steigt Ball des Jahres im Kongress am Park. Der Presseball 2023 bietet bestes Entertainment, eine Atmosphäre zum Wohlfühlen und kulinarische Vielfalt. Was die Gäste genau erwartet und wie diese bestens vorbereitet zum Ball kommen.

Anreisen und Parken

Die Parksituation an der Kongresshalle ist nach wie vor schwierig. Es empfiehlt sich daher eine Anfahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln (Straßenbahnlinie 1) oder dem Taxi. Autofahrern stehen 250 Parkplätze an der Sporthalle in der Ulrich-Hofmaier-Straße zur Verfügung. Das Sicherheitspersonal gibt vor Ort einen Presseball-Parkschein aus, der gut sichtbar im Auto platziert werden sollte. Der Fußweg zur Kongresshalle beträgt rund 500 Meter. Auch das Parken in einem nahegelegenen Parkhaus (beispielsweise am Bahnhof) und die Weiterfahrt mit einem Taxi oder den Öffentlichen wäre möglich.

Einlass und Ballverlauf

Die Türen zur Location öffnen sich um 19 Uhr, um 20 Uhr beginnt das Programm. Das Ticket kann als QR-Code auf dem Handy oder ausgedruckt vorgezeigt werden. Der Zutritt zum Ball ist nur mit gültigem Ticket möglich. Jeder Gast erhält am Einlass ein Presseballbändchen, das am Handgelenk getragen werden soll. Wer die Chance auf einen der vielen Preise bei der großen Benefiz-Tombola zugunsten der Kartei der Not haben möchte, kann sich direkt am Einlass oder bei den mobilen Verkäufern Lose sichern. Die Bekanntgabe der Gewinnerinnen und Gewinner ist um 23 Uhr im großen Ballsaal. Um 24 Uhr tritt dort der Stargast Lost Frequencies auf.

Foto: Bernd Rottmann (Archivbild)

Musik

Neben Stargast Lost Frequencies werden beim Presseball zahlreiche Bands und DJs zum Tanzen animieren. Unter anderem spielt das Eddy Miller Orchestra im großen Ballsaal. Im Foyer erwartet die Gäste eine ausgelassene Atmosphäre. Dort bringt Glamour Chief eine Mischung aus Soul, Swing, Funk, Jazz und Pop aufs Parkett. In der Gin Bar gibt es ruhigere Töne von Pianissimo.

Bezahlen auf dem Ball

Bezahlt werden kann in allen Gastrobereichen bar oder mit EC-Karte. Lediglich an der Garderobe (2,00 EUR pro Kleidungsstück), bei der Tombola (je Los 20 Euro) und im Casino (Zehnerpack-Jetons zehn Euro) ist ausschließlich Barzahlung möglich.

Foto: Bernd Rottmann (Archivbild)

Galamenü

Gäste mit Tischplätzen im Großen Ballsaal bekommen ein festliches Drei-Gänge-Menü inklusive Getränkepauschale. Diese gilt bis 23 Uhr. Danach werden Speisen- und Getränkewünsche gegen Bezahlung an den diversen Bars und Theken auf dem Ball erfüllt. Gäste, die Flanierkarten erworben haben, können sich in den unterschiedlichen Ballbereichen kulinarisch verwöhnen lassen.

Ballfotos

Ab 20.30 Uhr können sich 100 Presseballpaare von Profis fotografieren lassen und nehmen an einem Online-Publikumsvoting teil. Das Paar, das bei der Abstimmung die meisten Stimmen sammelt, wird Paar des Abends und gewinnt eine Wochenendreise nach Kitzbühel. Wer Lust auf Partyfotos mit Vintage-Requisiten hat, der ist in unserer funky Discokugel genau richtig. Fotos gibt’s gleich vor Ort zum Mitnehmen. Die schönsten Ballfotos des Abends gibt es ständig aktualisiert auf unseren Websites augsburger-allgemeine.de und presseball-augsburg.de. Dazu gibt es die frisch gedruckte Mitternachtszeitung mit Hochglanz-Gästefotos.

Näh- und Frisurenservice

Ein Riss im Abendkleid? Eine aufgetrennte Naht? Die Hochsteckfrisur sitzt nicht mehr? Alles halb so wild! Auf dem Presseball sorgen Expertinnen und Experten dafür, dass Problemchen schnell und unkompliziert behoben werden. Im Souterrain stehen dafür ein Näh- und Frisurenservice bereit.

Für alle Kurzentschlossenen besteht unter www.presseball-augsburg.de bis Samstag, 11.11.2023, 14 Uhr noch die Möglichkeit, sich eines der Resttickets für diese besondere Ballnacht zu sichern. (nist)