Aktion zum Weltkatzentag: Wir suchen das schönste Katzenbild in Augsburg

Die Katze ist die heimliche Königin vieler Haushalte und hat sogar einen eigenen Welttag am 8. August. Zu diesem Anlass suchen die schönsten Bilder ihrer Lieblinge!

Verschmust, verspielt und trotzdem eigenständig – Katzen sind besondere Vierbeiner und für viele Menschen enge Begleiter im Alltag. Kein Wunder also, dass Katzen hierzulande das mit Abstand beliebteste Haustier sind, sogar noch weit vor Hunden. Im Jahr 2022 besaßen die Deutschen schätzungsweise 15,2 Millionen Katzen in 24 Prozent der Haushalte, so lautet das Ergebnis einer repräsentativen Erhebung des Marktforschungsinstituts Skopos.

Abstimmung zum Weltkatzentag: Wir suchen das schönste Katzenbild unserer Leserinnen und Leser

Am Dienstag, 8. August, stehen die Tiere zum Weltkatzentag besonders im Fokus. Zu diesem Anlass startet die Lokalredaktion Augsburg-Stadt eine Aktion: Wir suchen die schönsten Katzenbilder der Stadt. Senden Sie uns ein Bild von Ihrem Vierbeiner, gerne auch mit sich selbst auf dem Foto. Wir sammeln die Bilder und stellen sie online in einer Galerie zur Abstimmung.

So können Sie Ihre Katze ins Rennen schicken: Senden Sie uns das Bild im JPEG-Format an die E-Mail-Adresse lokales@augsburger-allgemeine.de. Vergessen Sie bitte nicht den Namen Ihrer Katze und Ihre eigenen Kontaktdaten sowie die Information, wer das Foto gemacht hat. Sollten Personen auf dem Bild zu sehen sein, müssen diese mit einer Veröffentlichung einverstanden sind. Bitte beachten Sie auch unseren Datenschutzhinweis. (AZ)

