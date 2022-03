Augsburg

05:58 Uhr

Bombenentschärfung in Augsburg: Wie Corona die Evakuierung erschwerte

Im Univiertel ist am Dienstagabend eine Bombe entschärft worden. Entsprechende Szenarien sind Einsatzkräfte in Augsburg inzwischen gewohnt - dieses Mal war trotzdem manches anders.

Von Jan Kandzora

Als am Dienstagmittag auf einer Baustelle im Univiertel ein Bombenfund gemeldet wurde, war dies trotz der Ausnahmesituation fast schon so etwas wie ein Routineeinsatz für Polizisten, Feuerwehrleute und Ehrenamtliche in der Stadt. Natürlich ist es nicht alltäglich, dass ein ehemals 225 Kilo schwerer Sprengkörper aus dem Zweiten Weltkrieg in der Rumplerstraße gefunden wird, von dem 70 Kilogramm detonierbares Material noch erhalten geblieben waren. Aber vergleichbare Situationen in Augsburg hatte es in den vergangenen Jahren durchaus öfters gegeben, mal in Lechhausen, mal im Martinipark, mal nur unweit des jetzigen Fundortes in der Nähe des Bukowina-Instituts am Alten Postweg. Dieses Mal war trotzdem manches anders, was die Einsatzkräfte auch vor Herausforderungen stellte.

