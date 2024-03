Einsatz in Firnhaberau: Eine Bombe entzündete sich am Lech

Zu einem Kleinbrand am Lechufer in der Augsburger Firnhaberau wurde die Feuerwehr gerufen. Vor Ort stellte sich aber ein ganz anderes Problem heraus.

Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Augsburg wurden am Montagnachmittag gegen 14 Uhr zu einem Kleinbrand am Lechufer auf Höhe der Firnhaberau alarmiert. Dabei hatten sie sich noch gewundert, wie es bei der Wetterlage dort brennen kann. Ein Anrufer hatte die Feuerwehr informiert. Zu diesem Zeitpunkt konnte wohl noch keiner ahnen, was hinter dem Brand steckte.

Die Einsatzkräfte jedenfalls stellten auf der Kiesbank einen rund 45 Zentimeter langen, zylindrischen Gegenstand fest. Wie die Berufsfeuerwehr berichtet, trat aus dem Objekt rötlich-blauer Rauch mit schweflig-süßlichem Geruch aus und Flammen schlugen heraus.

Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg: Kampfmittelräumdienst wird nach Augsburg an den Lech gerufen

Die Berufsfeuerwehr löschte. Da ein Kampfmittel aus dem Zweiten Weltkrieg vermutet wurde, wurde gemeinsam mit der Polizei eine Absperrgrenze von 50 Metern errichtet. Die Einsatzkräfte forderten den Kampfmittelräumdienst an, um den verdächtigen Gegenstand zu bestimmen und zu bergen. Die Spezialisten identifizierten das Objekt laut Berufsfeuerwehr als eine Phosphorbombe INC30.

Diese enthalte eine Brandmasse und hochgiftigen Phosphor, der sofort bei Kontakt mit Sauerstoff reagiere, heißt es. Der Kampfmittelräumdienst barg die Bombe in ein spezielles Behältnis. Die Kiesbank wurde noch abgesucht, dann der Öffentlichkeit wieder freigegeben. Wie ein Sprecher der Berufsfeuerwehr vermutet, war die Bombe offenbar frei geschwemmt und von jemandem bewegt worden.

Immer wieder werden noch Kampfmittel aus der Kriegszeit gefunden. Verdächtige Gegenstände sollten prinzipiell nicht angefasst werden, warnt die Feuerwehr und rät stattdessen, den Notruf zu wählen. Die Berufsfeuerwehr appelliert: "Halten sie einen Sicherheitsabstand von mindestens 50 Metern und warnen sie Passanten in der näheren Umgebung. Bei der Wahrnehmung von Rauch, Geruch oder optischen Veränderungen erhöhen sie den Sicherheitsabstand weiter." (ina)

Lesen Sie dazu auch