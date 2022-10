Das Cinemaxx Augsburg an der City-Galerie - Öffnungszeiten und Preise

Das Cinemaxx befindet sich direkt an der Augsburger City-Galerie. Wir liefern Ihnen eine Übersicht über die Öffnungszeiten, die Parkmöglichkeiten sowie die Ticketpreise.

Das Cinemaxx-Kino in Augsburg schließt direkt an die Augsburger City-Galerie an. Es verfügt über neun Säle mit zusammen etwa 2400 Sitzplätzen und ist damit das größte Kino in Augsburg. Im größten Saal des Cinemaxx in Augsburg, dem Kino 1, finden 552 Kinobesucherinnen und Kinobesucher gleichzeitig Platz. Für Reservierungsanfragen und Informationen können Sie das Cinemaxx Augsburg telefonisch unter 040 / 80 80 69 69 oder über die offizielle Webseite erreichen. Die Adresse lautet Willy-Brandt-Platz 2 in 86153 Augsburg.

Der Cinemaxx-Konzern - Geschichte und Informationen

Die Cinemaxx-Gruppe ist eine deutsche Kinogruppe, die mehr als 30 Kinos in Deutschland und Dänemark betreibt. Ihre Anfänge gehen dabei ins Jahr 1977 zurück, als Hans-Joachim Flebbe sein erstes Kino in Hannover eröffnete. Das Kino war so erfolgreich, dass Flebbe während der nächsten 15 Jahre etliche Kinos in verschiedenen Städten übernehmen konnte. Die Cinemaxx Gesellschaft wurde offiziell 1989 gegründet und das erste Kino mit der Bezeichnung "Cinemaxx" eröffnete im März 1991 seine Pforten. Bis zur Jahrtausendwende kamen pro Jahr mehrere neue Kinos im gesamten bundesdeutschen Gebiet hinzu. Im Jahr 2000 übernahm die Cinemaxx-Gruppe die Kinos der UFA Gruppe. Durch diese Übernahme gab es an manchen Standorten jedoch Interessenskonflikte, sodass bereits 2003 alle 37 Kinos der UFA Gruppe an das Konkurrenzunternehmen Cinestar übergeben wurden. 2009 wurde im Zuge des Erscheinens des Films "Avatar" von James Cameron in vielen Sälen der Cinemaxx-Kinos die 3D Technik eingeführt, die bis heute bei vielen Großproduktionen zum Einsatz kommt. 2012 wurde die Cinemaxx-Grupe von Vue Entertainment gekauft. Vue Entertainment betreibt in 9 Ländern Kinos an 227 Standorten. Das größte Kino in Deutschland ist das Cinemaxx-Kino in Essen mit einer Gesamtkapazität von 5600 Sitzplätzen.

Cinemaxx in Augsburg: das Kinoprogramm

Neben aktuellen Kinofilmen können Sie auch Konzerte sowie Opern, Musicals und Ballettaufführungen im Cinemaxx in Augsburg besuchen. Für weitere Informationen zu den Spezialveranstaltungen sowie den aktuellen Spielzeiten besuchen Sie bitte die offizielle Webseite des Kinos.

Das sind die Öffnungszeiten im Cinemaxx Augsburg und soviel kostet ein Ticket

Das Cinemaxx in Augsburg hat täglich zwischen 14.00 und 21.00 Uhr geöffnet. Jedes Ticket kostet 5,99 Euro. Für einen Sitz mit verstellbarer Lehne werden 2 Euro Aufpreis verlangt. Zudem wird eine Online-Vorverkaufsgebühr von maximal 10 Prozent des Ticketpreises erhoben.

Jeweils Samstag und Sonntag findet um 14.00 Uhr eine Familienvorstellung statt, bei der jedes Ticket nur 2,99 Euro kostet. Hierbei ist zu beachten, dass pro Wochenende jeweils nur wenige, ausgewählte und familienfreundliche Filme zu diesen Konditionen gezeigt werden. Für Kundinnen und Kunden des Mobilfunkanbieters o2 besteht jeweils Donnerstags die Möglichkeit zwei Kinotickets zum Preis von Einem zu erwerben. Um dieses Angebot wahrzunehmen suchen Sie bitte die entsprechende Webseite von o2 auf.

Cinemaxx Augsburg: Erreichbarkeit, Parkmöglichkeiten und E-Auto laden

Das Cinemaxx in Augsburg grenzt direkt an die City-Galerie an und ist mit öffentlichen Verkehrsmittel sehr gut erreichbar. Über die Haltestelle "City-Galerie/VHS" (Buslinie 22) gelangen Sie innerhalb weniger Minuten fußläufig zum Cinemaxx in Augsburg.

Während Ihres Kinobesuchs im Cinemaxx Augsburg können Sie Ihr Auto im Parkhaus der City Galerie parken. Im Parkhaus selbst sind die Parkplätze, von denen aus man den Treppenabgang zum Kino gut erreichen kann, ausgeschildert. Die Einfahrt mit motorisierten Zweirädern oder Fahrzeugen mit einer zulässigen Gesamthöhe von mehr als zwei Metern ist nicht gestattet. Das Parkhaus der City-Galerie erreichen Sie wahlweise über die Jakoberwallstraße oder die Amagasaki-Allee. In der zweiten Etage des Parkhauses haben Fahrerinnen und Fahrer von Elektrofahrzeugen an mehreren Ladesäulen die Möglichkeit, zu ortsüblichen Tarifen Strom zu beziehen. Ab einer gewissen Parkdauer (mehr als 2 Stunden nach Beendigung des Ladevorgangs) werden Blockierungsgebühren erhoben.

Öffnungszeiten:

Einfahrt über die Jakoberwallstraße : 6.30 bis 22.00 Uhr

: 6.30 bis 22.00 Uhr Ausfahrt über die Jakoberwallstraße : täglich bis 22.00 Uhr



: täglich bis 22.00 Uhr Einfahrt über die Amagasaki-Allee: 6.30 bis 00.00 Uhr

Ausfahrt über die Amagasaki-Allee: Rund um die Uhr

Parkgebühren:



Erste und zweite Stunde: Jeweils 0,60 Euro

Dritte Stunde: 0,80 Euro

Vierte Stunde: 1 Euro

Ab der fünften Stunde: 1 Euro pro Stunde

Ein verloren gegangenes Parkticket wird von der City-Galerie mit insgesamt 25 Euro in Rechnung gestellt. Für Besucherinnen und Besucher des Cinemaxx-Kinos gelten keine gesonderten Parktarife.