Badetag für Hunde am Plärrer und Mozart-Endrunde: Das bietet das Wochenende

Am Wochenende 15. bis 17. September gibt es in Augsburg viele Musikveranstaltungen. Doch auch ein Klassiker für Hunde-Besitzer und vieles mehr sind geboten.

Das Wetter ist zwar etwas durchwachsen, doch das eröffnet die Gelegenheit, die aufgewärmten Wohnungen und Häuser abzukühlen. Eines aber ist für Unternehmungslustige sicher: Auch nach dem Plärrer dürfte man sich in Augsburg am Wochenende vom 15. bis 17. September nicht langweilen. Hier ein Überblick, was geboten ist:

Das ist in den Augsburger Clubs und Kultureinrichtungen geboten

Party in Spectrum und Kantine Feiern mit Gleichgesinnten in entspannter Atmosphäre, tanzen zu den Hits der vergangenen Jahrzehnte von ABBA , Genesis, Boney M. oder Dua Lipa . Das steht bei der Ü-40-Party im Spectrum an der Ulmer Straße am Samstag, 21 Uhr, auf dem Programm. In der Kantine beim Kö entern Voodoo Jürgens am Samstag 19.30 Uhr, die Bühne. Die Wiener erzählen von Außenseitern, Gaunern und Verlierern.

Das ist in Augsburg am Wochenende sonst noch los

Regionalvermarktertag Der Regionalvermarktertag steht am Sonntag zwischen 10 bis 17 Uhr im Botanischen Garten auf dem Programm. Während dort Köstlichkeiten aus der Region von den Erzeugern angeboten werden, wartet im Umweltbildungszentrum ein Rahmenprogramm, unter anderem mit einem Apfelsaftpressen von regionalem Streuobst. Außerdem lädt am Sonntag Tanzmeister Magnus Kaindl von 13.30 bis 15.30 Uhr zum Mittanzen bayerischer Tänze beim Rosengarten ein.

Info-Tag zu Brustkrebs Am Samstag, 10 bis 16 Uhr, beschäftigt sich eine Veranstaltung auf dem Rathausplatz mit „Brustkrebs“. Mit dabei Medizinerin Nina Ditsch, moderiert von Bärbel Schäfer.

Badetag für Hunde am Plärrer Nein, Schwimmerinnen und Schwimmer dürfen nicht mehr ins Familienbad, auch wenn das Wetter perfekt wäre, dafür aber Vierbeiner. Am Samstag und Sonntag, 10 bis 18 Uhr, sind alle Becken bei „Bello’s Batschlach“ für die „Lieblinge“ geöffnet, sogar das Babybecken für die Wasserscheuen. Für wen die „Schmanckerl-Oase gedacht ist, muss man herausfinden. Auch Gäste ohne Hund sind willkommen.

Kunst am Gaswerk Künstlerinnen und Künstler auf dem Gaswerk laden am Samstag (14 bis 19 Uhr) und Sonntag (12 bis 17 Uhr) zu „offenen Ateliers und Studios“ ein. Auch der „Crafftwerk kultur kiosk“ auf dem Gaswerk lädt am Samstag (14 bis 18 Uhr) zu einem Kreativmarkt mit handgemachten Werken ein.

Künstlerinnen und Künstler auf dem Gaswerk laden am Samstag (14 bis 19 Uhr) und Sonntag (12 bis 17 Uhr) zu „offenen Ateliers und Studios“ ein. Auch der „Crafftwerk kultur kiosk“ auf dem Gaswerk lädt am Samstag (14 bis 18 Uhr) zu einem Kreativmarkt mit handgemachten Werken ein. Gesellschaftsspiele Den Tag der Gesellschaftsspiele feiert die Stadtbücherei. Am Samstag, 12 bis 15 Uhr, sind Kinder ab sechs Jahren in die Stadtbücherei am Ernst Reuter Platz eingeladen, um mitzuspielen. Infos unter 0821/3242715.

Den Tag der Gesellschaftsspiele feiert die Stadtbücherei. Am Samstag, 12 bis 15 Uhr, sind Kinder ab sechs Jahren in die Stadtbücherei am Ernst Reuter Platz eingeladen, um mitzuspielen. Infos unter 0821/3242715. Tag des Handwerks „Wir machen, was unser Land ausmacht“, unter diesem Motto steht der bundesweite Tag des Handwerks. Auch in der Fuggerstadt, deshalb ist das Schwäbische Handwerkermuseum beim Roten Tor am Samstag von 10 bis 17 Uhr geöffnet, mit kostenfreien Führungen.

