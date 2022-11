Escape Rooms in Augsburg: Öffnungszeiten und Adressen

Wir stellen Ihnen in diesem Artikel alle Escape Rooms in Augsburg vor und verraten Ihnen, welche Escape Rooms besonders knifflig zu bewältigen sind.

Escape Rooms sind ein Phänomen der letzten Jahre und auch in Augsburg zahlreich vertreten. Bei einem Escape Room handelt es sich um einen verschlossenen Raum, dessen Ausgang man durch das Lösen von verschiedenen Rätseln und Aufgaben erreicht. Ein Escape Room ist vornehmlich so ausgelegt, dass man sowohl als Einzelperson als auch als Teil einer Gruppe antreten kann. Meistens gibt es beim Besuch eines Escape Rooms ein gewisses Zeitlimit sowie unterschiedliche Schwierigkeitsgrade, sodass vom Einsteiger hin zum Escape-Room Profi alle Besucherinnen und Besucher auf ihre Kosten kommen. Im folgenden Artikel stellen wir Ihnen die Escape Rooms in Augsburg vor, nennen Ihnen die Adressen sowie die aktuellen Preise und gehen auch auf die verschiedenen Raumdesigns an den jeweiligen Standorten ein.

Breakout: Der Escape Room in Augsburg

Informationen: Im Breakout Escape Room in Augsburg haben Gruppen von bis zu 12 Personen die Möglichkeit in zwei verschiedenen Szenarien (Western oder Weltraumstation) ihre Knobel und Kombinationsfähigkeiten unter Beweis zu stellen.

ExitZone Room Escape in Augsburg

Informationen: Das ExitZone Room Escape Augsburg bietet seinen Besucherinnen und Besuchern an zwei Standorten insgessamt 11 verschiedene Räume an, die zum erneuten Spielen einladen. So kann beispielsweise in Game of Thrones Manier ein Rätsel gelöst oder ein Pharaonengrab untersucht werden. Für eine Auflistung aller Räume suchen Sie bitte die offizielle Webseite des ExitZone Room Escape Augsburg auf.

EscapeGame Augsburg: Öffnungszeiten und Preise

Informationen: Im EscapeGame Augsburg können im Vergleich zu anderen Anbietern auch Nachwuchsdetektive ihre Kombinationsfähigkeiten unter Beweis stellen. Die verschiedenen Räume sind auf Gruppengrößen bis maximal 6 Personen ausgelegt und somit gut als Familie zu lösen. Die Szenarien variieren bei EscapeGame Augsburg von verlassenen Bunkeranlagen bis hin zu einem gruseligen Hotel. Die Liste aller Räume finden Sie auf der offiziellen Webseite des Escape Game Augsburg .

