Göggingen punktet mit hoher Lebensqualität und starken Vereinen

Die Gögginger empfinden für ihren Stadtteil beinahe so etwas wie Nationalstolz. Das liegt am engen Zusammenhalt zwischen den Akteuren, aber auch an der guten Lage.

Dass es sich in Göggingen gut leben lässt, hätten Joachim Wetzenbacher und Stefanie Münster auch ohne Heimat-Check sofort unterschrieben. Der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft der Gögginger Vereine und Institutionen (Arge) und die Musikerin der Kolping Blasmusik sind Gögginger Urgewächse - und auf ihren Stadtteil stolz. Göggingen und Wellenburg gehören zu den Stadtteilen mit der höchsten Punktzahl im Regio-Check. Stolze 6,78 Punkte haben die Leser dem Stadtteil gegeben - besser ist nur Pfersee, mit 6,88 Punkten.

Die Vereine in Göggingen sorgen für einen engen Zusammenhalt, sagen Joachim Wetzenbacher und Stefanie Münster. Foto: Stefan Elischer

Die Identifikation mit dem südlichen Stadtteil und auch seiner stolzen Historie als ehemalige Stadt reicht so weit, dass sich die 26-jährige Münster fast nicht traut, sich als "Göggingerin" zu bezeichnen, wie sie mit einem Lächeln sagt. Schließlich gehört sie nicht mehr zu der Generation, bei der "Göggingen" als Geburtsort im Pass steht. "Auch wenn manche Alteingesessene das vielleicht anders sehen, bin ich natürlich zuerst Göggingerin", betont die Musikerin.

Die Lebensqualität beurteilen die Gögginger mit 8,50 Punkten überdurchschnittlich gut. "Die Lage nahe an den Westlichen Wäldern ist hervorragend, wir haben einen schönen Park und mit dem Kurhaus ein echtes Juwel", sagt Joachim Wetzenbacher. Die Wege sind kurz, am Königsplatz ist man aus Göggingen genauso schnell wie in den Westlichen Wäldern. Das liegt auch am mit 8,40 Punkten sehr gut beurteilten Nahverkehr. In die Stadt ist die Verbindung mit der Straßenbahn schnell und bequem. Einzig die lange Busfahrt zwischen dem Neubaugebiet Friedrich-Ebert-Straße und dem Gögginger Zentrum empfinden viele als großes Ärgernis

Den ganzen Sommer ist hier viel geboten

Zwischen Juli und September müsste man den Stadtteil eigentlich nicht verlassen - denn hier ist den ganzen Sommer über jede Menge geboten. Ob Italienische Nacht, das Kolping Ratshoffest, das Kinderfest der katholischen Pfarreiengemeinschaft oder im Oktober die Wege der Kunst - die Gögginger finden immer wieder Gelegenheiten, um zusammen zu feiern und dem Rest der Stadt zu zeigen, was sie auf die Beine stellen können.

Was zu einem weiteren Bereich führt, der so wohl stadtweit einzigartig ist: das Gögginger Vereinsleben. Obwohl im Regio-Check "nur" mit 6,90 Punkten bewertet, sind die vielen unterschiedlichen Vereine die Seele des Stadtteils, da sind sich Münster und Wetzenbacher einig. Denn ohne die unzähligen Hände aus den Vereinen, die jedes Mal tatkräftig anpacken, wären die vielen Veranstaltungen gar nicht machbar. "Die Vereine arbeiten miteinander und nicht gegeneinander, man spricht sich ab und hilft sich", sagt Arge-Chef Wetzenbacher. Alleine in der Arge sind 37 Vereine organisiert, die Unternehmergemeinschaft "Wir in Göggingen" vertritt die Geschäftsleute und organisiert ebenfalls einige der Veranstaltungen. Der Zusammenhalt zwischen den Gruppen rühre auch daher, dass viele Gögginger in zwei oder mehreren Vereinen aktiv sind, sagt Stefanie Münster. Bei ihr sind es Blasmusik und Pfarrjugend, Joachim Wetzenbacher ist ebenfalls bei der Pfarrjugend und noch bei der Freiwilligen Feuerwehr aktiv. "Das kriegt man in Göggingen quasi in die Wiege gelegt", ist Münster überzeugt.

Die Gögginger sind für ihre Wunschzettel bekannt

Trotz der offensichtlichen allgemeinen Zufriedenheit sind die Gögginger in der Augsburger Stadtverwaltung für ihre Wunschzettel bekannt, sagt Wetzenbacher schmunzelnd. Ein ewiger Stein des Anstoßes ist die längst versprochene Neugestaltung der Bgm.-Aurnhammer-Straße, auf die nicht nur die Geschäftsleute seit Jahren pochen. Ein Ärgernis ist auch der Durchgangsverkehr, der wohl verantwortlich sein dürfte, dass es beim Punkt "Verkehr" gerade mal 5,00 Punkte gab. Zwar wurde in der Bgm.-Aurnhammer-Straße erst unlängst Tempo 30 eingeführt - eine echte Verbesserung sei das aber nicht, findet Wetzenbacher. "Ich glaube nicht, dass überhaupt alle mitbekommen haben, dass es jetzt eine Geschwindigkeitsbeschränkung gibt, man konnte noch nie schneller als 30 fahren", weiß der Arge-Chef. Nach wie vor verstopfen Autofahrer, die dem Verkehr auf der B17 ausweichen wollen, Göggingens Hauptader. Für Senioren oder Gehbehinderte beispielsweise ist es zu manchen Zeiten fast unmöglich, die Straße zu überqueren.

Wenn jemand bei so viel Stadtteillob darüber nachdenkt, sich in Göggingen anzusiedeln, sollte er sich das allerdings zweimal überlegen. Denn der Immobilienmarkt ist schwierig. 5,20 Punkte geben ihm die Gögginger. "Entweder Du hast was, oder Du kriegst nichts", sagt man in Göggingen, wenn es ums Wohnen geht. "Es gibt kaum neue Wohnungen und schon gar keine, die sich normale Menschen leisten könnten", klagt Münster. Und ist froh, dass sie hier bereits wohnt.