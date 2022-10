Heimat-Check

Kriegshaber – ein Stadtteil erfindet sich neu

Plus Der Abzug der US-Streitkräfte hat das Viertel in den vergangenen 20 Jahren stark verändert. Die Bevölkerung wuchs um ein Drittel an. Wie finden Alt und Neu zueinander?

Von Stefan Krog

Es ist wohl der Stadtteil in Augsburg, der in den vergangenen 20 Jahren am stärksten gewachsen ist: Um ein Drittel ist die Einwohnerzahl von Kriegshaber auf inzwischen rund 20.000 Köpfe gewachsen. Es wurde viel neu gebaut, viele neue Gesichter kamen, und an der einen oder anderen Stelle hat es auch mal geruckelt, sagt Pfarrer Gerhard Groll, der die Entwicklung seit 25 Jahren begleitet. "Aber das ist wahrscheinlich normal, wenn viele Menschen neu wohin kommen. In der Summe ist es gut geworden", so Groll.

