Augsburger Sportprojekt "Kick-Off": Gut angelegtes Geld

Plus Mit geringen finanziellen Mitteln kann beim Sportprojekt "Kick-Off" einiges erreicht werden. Für viele junge Menschen ist es eine Chance, den rechten Weg einzuschlagen.

Die Beschäftigten des Jugendamtes haben tagtäglich mit ihnen zu tun. Junge Menschen, die Ziele in ihrem Leben haben und doch einen Makel: Sie sind straffällig geworden und treten somit polizeilich in Erscheinung. Oft sind es Bagatelle, aber die Angst bei jungen Augsburgerinnen und Augsburgern ist groß, dass damit schon die Zukunft verbaut ist, bevor sie überhaupt angefangen hat.