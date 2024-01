Augsburger Stadtgrün: "Smarte" Bäume sind nur ein Teil der Lösung

Plus Augsburg will dafür sorgen, dass das Stadtgrün besser gepflegt wird: Bäume sollen durch Sensoren selbst melden, wann sie Wasser brauchen. Doch das reicht nicht.

Die Stadt hat sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: Sie will "Vorreiterin für digitales Gießmanagement" werden. In dieser schönen, neuen Augsburger Welt würden die Bäume künftig selbst melden, wenn sie Wasser brauchen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Grünamtes müssten dann "nur" noch ausrücken, um an den richtigen Stellen zu gießen. Doch genau hier ist der Haken, denn dass Stadtbäume zuletzt immer wieder unter Hitzephasen und Trockenheit litten, lag auch daran, dass das städtische Personal zum Gießen fehlte.

Augsburger Umweltreferat will nicht, dass Bürger das Stadtgrün gießen

Anders als andere Städte sträubt sich das Umweltreferat Augsburg dagegen, die Bürger beim Gießen des Stadtgrüns einzubinden, obwohl viele sich das wünschen. Dagegen sprechen laut Referent Reiner Erben die Unfallgefahr einerseits, versicherungsrechtliche Fragen andererseits. Es ist eine Haltung, die man immer häufiger beobachten kann: Aus der diffusen Sorge heraus, dass irgendwann irgendetwas passieren könnte, werden selbst bei leichteren Sturmböen Stadtwälder und Schulen gesperrt und bürgerschaftliches Engagement samt der dazugehörigen Eigenverantwortung unterbunden. Höchste Zeit, umzudenken.

