Eine Trendwende am Bau ist auch in Augsburg überfällig

Plus Abriss und Neubau ist in der Baubranche die gängige Praxis. Dabei könnte man auch Gebraucht-Immobilien oder deren Teile innovativ wiederverwerten.

Das Etikett "gebraucht" hat heute im täglichen Leben keinen negativen Beigeschmack mehr. Wiederverwenden statt wegwerfen gehört für umweltbewusste Augsburger zum Lebensstil. Anders ist die Situation in der Baubranche. In Augsburg sind im Zuge des Baubooms immer mehr alte Gebäude verschwunden. Abriss und Neubau waren für Investoren die einfachste und lukrativste Lösung. Das muss sich dringend ändern.