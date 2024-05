Gewerkschaften: Dankbar sein für eine streitbare Vertretung

Tausende Menschen gingen zum ersten Mai in Augsburg auf die Straße. Ein Thema beherrschte die Kundgebungen, auch wenn es hier nur noch wenig Hoffnung gibt.

Die Kundgebungen zum Tag der Arbeit fielen in Augsburg zeitlich mit einer Nachricht zusammen, die für knapp 80 Arbeitnehmer besonders schockierend war: Die Filiale von Karstadt wird im Lauf des Sommers schließen, die dort noch Beschäftigten verlieren ihren Job oder müssen an einen anderen Standort wechseln. Die Gewerkschaften, die in solchen Fällen oft schnell und öffentlichkeitswirksam protestieren, halten hier bislang still. Man wolle, heißt es, gemeinsam mit der Stadt Augsburg überlegen, welches Vorgehen Sinn mache. Bei den Kundgebungen zum 1. Mai war die Schließung dann doch eines der beherrschenden Themen.

Karstadt: Proteste werden keine signifikante Änderung mehr bringen

Öffentliche Kundgebungen hin oder her: Laute Proteste werden in diesem Fall wohl kaum noch ein Umdenken bewirken. Die Überlegungen, die hinter der Schließung der Augsburger Galeria-Karstadt-Filiale stehen, sind knallharte wirtschaftliche Berechnungen, bei der die Befindlichkeiten einzelner Kommunen und Mitarbeiter nicht zählen. Selbst wenn sich Gewerkschaften und Politiker also doch noch ins Zeug legen, sollten sich die Mitarbeiter keine allzu großen Hoffnungen machen.

In vielen anderen Fällen haben Gewerkschaften und Arbeitnehmer durch ihre Hartnäckigkeit (bestes Beispiel aus jüngster Zeit: die Deutsche Bahn) immer wieder vieles bewegen können. Auch wenn Streiks und Proteste für die Bürger oft lästig sind: Jeder Arbeitnehmer kann dankbar sein für eine streitbare und wirkungsvolle Vertretung. In Augsburg mit tausenden Arbeitsplätzen in Industrie und Produktion gilt das noch viel mehr.

