Kleinere Kleingarten-Parzellen in Augsburg sind der richtige Weg

Plus Fast 2000 Vormerkungen gibt es für Kleingärten in Augsburg - Erfolgsaussicht: gering. Nun sollen Parzellen verkleinert werden. Das ist ein sinnvoller Ansatz.

Etwas überspitzt formuliert, sind die Chancen auf einen Kleingarten in etwa so groß wie auf einen satten Lottogewinn. Rund 2000 Vormerkungen im Stadtgebiet steht eine überschaubare Zahl an freien Parzellen gegenüber. Kein Wunder: Wer eine grüne Oase sein Eigen nennt, gibt sie nicht mehr her, versucht selbst im hohen Alter mithilfe von Kindern oder Enkeln Beete, Rasen und Bäume in Schuss zu halten. Das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage wird eher noch zunehmen: Zum einen hat die Corona-Pandemie die Sehnsucht nach einem individuellen Erholungsort in der Natur nochmals befeuert. Zum anderen suchen gerade Menschen in dicht besiedelten Wohngebieten, von denen in den nächsten Jahren noch einige in Augsburg entstehen, Zuflucht im Grünen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen