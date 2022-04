Wegfall der Maskenpflicht: Der Zeitpunkt ist für Augsburg nicht gut gewählt

Plus Verständlich ist, dass die Stadt Augsburg per Hausrecht die Maskenpflicht in Ämtern zunächst beibehält. Aber auch die Freude über den Wegfall ist nachvollziehbar.

Irgendwie passt es nicht zusammen: Jetzt, wo die Infektionszahlen so hoch wie nie sind, fällt die Maskenpflicht in den meisten Bereichen weg. Der Zeitpunkt ist wohl alles andere als gut gewählt und es mag viele Bürgerinnen und Bürger kopfschüttelnd zurücklassen. Das ist verständlich, da im Verlauf der Pandemie schon bei viel geringeren Inzidenzwerten viel strengere Regeln galten. Wer nun damit rechnet, dass die Infektionszahlen deswegen in den kommenden Wochen steigen oder konstant hoch bleiben, mag Recht behalten. Verständlich ist daher die Entscheidung der Stadt, die Maskenpflicht in Ämtern per Hausrecht zunächst beizubehalten. Schließlich nützt es niemandem, wenn Verwaltung und Behörden aufgrund einer Infektionswelle lahmgelegt werden.

