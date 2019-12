vor 50 Min.

30 Jahre Liliom: Das ist zum Jubiläum geboten

Das Liliom-Kino in Augsburg ist vor 30 Jahren eröffnet worden. Das soll mit Filmen und Gästen gefeiert werden. Das Jubiläums-Programm.

30 Jahre ist es nun her, dass Tom Dittrich in einer ehemaligen Gießerei direkt an der Stadtmauer sein Liliom-Kino eröffnete. Mittlerweile betreiben Daniela Bergauer und Michael Hehl das Kino. Sie feiern das Jubiläum in den nächsten Tagen mit speziellen Filmen und Gästen. Hier ein Überblick über das Jubiläums-Programm:

Zum Auftakt ist nach einem Sektempfang der neue Film "Alles außer gewöhnlich" zu sehen. In der Komödie geht es um den Umgang mit autistischen Kindern, die am Rande der Gesellschaft stehen (Donnerstag, 5. Dezember, 19.30 Uhr).

Die bekannte Filmregisseurin und Schriftstellerin Doris Dörrie liest aus ihrem neuesten Buch „Leben Schreiben atmen" (Freitag, 6. Dezember, 18.30 Uhr).

James Belushi und Dan Aykroyd als Gangster-Brüder, dazu Größen des Soul wie Aretha Franklin und Ray Charles und die dazugehörige Musik – das ist der Filmklassiker "Blues Brothers". Das Liliom zeigt ihn am Freitag, 6. Dezember, um 20 Uhr. Im Anschluss steigt ab 22.15 Uhr eine 80er-Party mit DJ Thono (Kantine) in der Liliom Bar.

Ein nagelneuer Musik-Spielfilm ist dann am Samstag, 7. Dezember, um 20 Uhr zu sehen: "Judy" über die Hollywood-Legende Judy Garland. Ins Kino kommt der Streifen mit Renée Zellweger in der Titelrolle erst 2020. Danach um 22.15 Uhr gibt es eine Soul- und Funk-Party mit DJ Phantomas in der Liliom Bar.

Der Sonntag beginnt im Liliom mit einem Filmfrühstück von 10 bis 13.30 Uhr. Am Nachmittag um 16 Uhr kommt der Autor Bernhard Blöchl zu einer Lesung aus seinem Buch „Im Regen erwartet niemand, dass dir die Sonne aus dem Hintern scheint", einer Road-Novel durch die Highlands Schottlands. Um 17.30 führt dann die Preview des „Wild Rose" ebenfalls nach Schottland. (m-b)

