Ausstellung

vor 20 Min.

Der Körper ist ein fragiles Geschöpf

Plus Galerie Cyprian Brenner versammelt Malerei und Skulptur zu dem einen Thema. Das Gemüt schwankt zwischen Betroffenheit, Erstaunen und makaberem Vergnügen.

Von Alois Knoller

Man möchte diese schmalhohe Figur sofort streicheln, dabei die Glätte des Marmors spüren und die eleganten Körperformen abtasten. Was ist das für eine eigenartige Skulptur, bildhauerisch rundum aufs Sorgfältigste ausgearbeitet, doch jenseits aller menschlichen Anatomie? Christoph Traub schlägt dann auch noch am Stein rabiat schartige Ecken ab, dass man um die Standfestigkeit der Figur bangen muss. Solche „Fragilen Geschöpfe“ kriegt man in der neuen Gruppenausstellung in der Galerie Cyprian Brenner am Elias-Holl-Platz zu sehen.

