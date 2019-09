vor 60 Min.

Dein ist mein ganzes Herz

Eine Operettengala aus dem Bilderbuch

Von Stephanie Knauer

Mit der Operette ist es ein seltsam Ding: Während in seriösen Konzertprogrammen Gassenhauer wie Beethovens Fünfte oder die Kleine Nachtmusik verpönt sind, lebt die Operette von der Wiederholung: Ohne „Lippen schweigen“ geht da gar nichts. Unbekanntes darf allenfalls untergejubelt werden, am besten im Instrumentalzwischenspiel. Das Publikum möchte schwelgen in bekannten und geliebten Melodien: „Ich liebe dich und du liebst mich und da liegt alles drin.“

Jawohl, das ist die Welt der Operette, erklärt in einem genialen Satz aus Lehárs „Land des Lächelns“ – und wunderbar gesungen in der Sternengala von Hörmann-Classic am Wochenende im ausverkauften Parktheater. Das Repertoire stammte diesmal von zwei Komponisten: von Franz Lehár, dessen Jubeljahr 2020 Schatten vorauswarf, und dem älteren und bewunderten Giacomo Puccini. Beide verband ab 1913 eine lebenslange Freundschaft, erfuhren die Zuschauer von Barbara Kreuzer, die nonchalant viele Hintergrundinformationen in ihre souveränen Moderationen einflocht.

Ebenso ein gern gesehenes Wiederhören gab es mit dem Salonorchester Frank Lippe aus Mitgliedern der Augsburger Philharmoniker, das sich erneut als unschlagbar erwies im biegsamen Begleiten. Trotz der üblichen Agogik in „E lucevan le stelle“, „Meine Lippen, sie küssen so heiß“ oder „O mio babbino caro“ spielte das Sextett stets an die Stimme geschmiegt und dabei wie aus einem Guss. Die gekonnt orchestral klingenden Arrangements stammten wieder von Pianist und Dirigent Frank Lippe, auch das Intermezzo zum 3. Akt der Madame Butterfly, eine verschlungene Genese, das Puccini von seiner impressionistischen Seite zeigte.

Teils neu und wieder hervorragend besetzt war das Solistenquartett mit der lyrischen Sopranistin Jihyun Cecilia Lee und Bariton Wiard Witholt vom Augsburger Staatstheater, der lyrisch-dramatischen Sopranistin Morenike Fadayomi von der Deutschen Oper am Rhein – eine tolle Tosca, und Tenor Hubert Schmid, der bewundernswert kurzfristig einsprang und dabei keine Stücke im Programm austauschen musste. Alle Arien, Duette und Quartette waren ein Hochgenuss, auch wenn ganz vereinzelt die Aussprache nicht deutlich genug oder die Intonation einen Hauch zu tief geriet, ein Spitzenton hätte freier sein können. In sämtlichen Lagen ein ausnehmend schöner, sauberer Stimmklang, exzellente Aussprache, satte Kantilenen, ein rund abgestimmtes Bild im Mehrgesang, dazu passende Mimik und Gestik, mal kokett wie im Musette-Walzer aus Bohème, mal ergreifend innig wie in „Dein ist mein ganzes Herz“ vervollkommneten den Bilderbuch-Operettenabend und brachten das Auditorium am Schluss zum Toben.

