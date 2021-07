Festival

Sommer am Kiez: Bei dieser Musik fällt Stillsitzen nicht leicht

Aus Sicht des Publikums war das Auftaktkonzert vom „Sommer am Kiez“ ein voller Erfolg, obwohl einiges anders war als bei einem herkömmlichen Punkkonzert.

Plus Punk ist eigentlich Anarchie. Wie passt das mit den Corona-Maßnahmen zusammen? Beobachtungen beim Festival, das diesmal auf dem Gaswerkgelände stattfindet.

Von Sören Becker

In der Punkszene kursiert die Faustregel, dass ein Konzert gut war, wenn beim Rausgehen die Ohren klingeln. Diesen Test hat der erste Abend von „Sommer am Kiez“ auf jeden Fall bestanden. Das Festival findet bereits zum fünften Mal statt. In diesem Jahr nicht wie sonst auf dem Helmut-Haller-Platz vor dem Oberhauser Bahnhof, sondern auf dem geräumigeren Gaswerkgelände. Dennoch hatten Punkfans aus der ganzen Republik den Weg zum Festivalgelände gefunden. Dort spielten zum Auftakt die Bands Dritte Wahl und Massendefekt.

