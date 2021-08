Friedensfest

06:00 Uhr

Augsburgerinnen zeigen, was Mütter alles leisten

"Faces of Moms" lautet der Titel der Fotoausstellung, die im Rahmen des Friedensfests in Augsburg im Anna Café zu sehen ist. Es gibt auch ein Buch zum Thema.

Plus Die Pandemie hat in Familien die Herausforderungen des Alltags vervielfacht. Ein Projekt hat das auf den Punkt gebracht: Erst auf Social Media, nun in einer Ausstellung.

Von Gerlinde Knoller

Tamika ist Mutter zweier Kinder. „Wir haben nun mal keine acht Arme oder Superkräfte. Wir sind auch nur Menschen“ steht neben einer Fotografie von ihr, zu sehen mit anderen Fotos von Müttern im Anna Café, die den Betrachtern und Betrachterinnen entgegenblicken. Die Fotoausstellung „Faces of Moms*“, ein Beitrag zum Friedensfest, ist noch bis 26. September zu sehen. Die Fotografien erschaffen hat Nicole Stanczak, 36, selbst Mutter zweier Kinder und von Beruf Soziologin und Fotografin. Am morgigen Freitag, 19 Uhr, wird es dazu im Moritzsaal ein Gespräch und eine Lesung geben – über die Mutterschaft an sich, über Ideen zu einer gerechteren Gesellschaft und über die Zukunft der Care-Arbeit.

