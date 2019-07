19.07.2019

Für Tilling kommt Lascarro

Sängerin sagt Fronhof-Konzerte ab

Als „Artist in residence“ sollte die schwedische Sopranistin Camilla Tilling bei zwei Terminen der Konzerte im Fronhof auftreten und eine Meisterklasse für Studenten des Leopold Mozart Zentrums geben. Wegen Krankheit musste die gefeierte Sängerin nun aber absagen. „Wir konnten kurzfristig mit Juanita Lascarro Ersatz finden“, erklärt Wilhelm F. Walz, der künstlerische Leiter der Musikreihe. Sie wird nun in der Orchestergala am Samstag, 20. Juli, im Fronhof die Arien der Gräfin aus Mozarts „Le nozze di Figaro“ singen. Die Liedersoirée im Rokokosaal sowie die Meisterklasse entfallen. Karten für die Liedersoiree können beim Büro der Fronhofkonzerte zurückgegeben werden.

Juanita Lascarro, geboren in Bogotá, ist festes Mitglied im Ensemble der Oper Frankfurt und gastierte unter anderem an der Wiener Staatsoper, der Deutschen Oper Berlin und der Bayerischen Staatsoper. (m-b)

