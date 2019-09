vor 30 Min.

Glut und Power

SP2 eröffnen die Jazzsaison in der Kiste

Von Manfred Engelhardt

Es ist wieder Leben in der Kiste. Nach der Sommerpause brachte am nasskalten Montag die Tübinger Formation SP2 das Foyer der Puppenkiste zum Glühen. Seit ihrer Gründung 2015 pflegt sie ihren ganz eigenen Stil, vage umschrieben mit Latin-Fusion-Jazz. Dazu trägt auch die Besetzung bei, mit Klaus Zickler (Sax/Klarinette), Stephan Pitsch (Piano), Karl-Heinz Wallner (E-Bass), Anton Khananayev (Vibrafon) und Schlagzeuger Joachim Gröschel.

Aus unterschiedlichen Richtungen, mit Versionen von Standards des Latino-Bereiches wie auch der US-Jazz-Tradition (u.a. Paquito D’Rivera, Lee Morgan, Chad Lefkowitz-Brown) speist sich das unorthodoxe Repertoire, die Kreativität des Quintetts. Allen Nummern ist gemeinsam, dass heftig ausgeschleuderte Glut und Power, auch anarchische Ausflüge in „Free“-Grenzbereiche, immer zurückfinden in eine zuverlässig latent pulsierende Grundform.

In weichen Wellen präsentiert sich SP2 zu Beginn in Michael Bleichers „Take a Walk“. Doch da spürt man schon, was an Kraft und sympathisch unverblümter Forte-Lust auf einen zukommt. Saxofonist Zickler führt sein Instrument mit farbsprühender, doch stets aufmerksamer Souveränität; die durchwegs klaren, nicht überladenen E-Bass-Linien kreieren mit Stephan Pitschs Piano antreibende Momente, Khananayevs Vibrafon changiert eindrucksvoll zwischen virtuos gebändigter Aggressivität und ätherisch schwebenden Ruhepunkten. Wie Schlagzeuger Joachim Gröschel mit Starkstrom die Klangfluten steuert und befeuert, ist mitreißend.

Ob lyrische Balladenmomente (Freddie Hubbards „Little Sunflower“), die latino-rhythmischen Farben von Chucho Valdes’ „Claudia“ oder Chick Coreas üppige Jazz-Folk-Fantasie („Fiesta“, „Rumba“) – Ausbruch und Rückkehr zum versöhnlich-fröhlichen Song, Ironie und einfach tänzerische Freude halten sich in der spannungsvollen Mixtur die Waage. Köstlich auch die eigenen Stücke von Pianist Pitsch, der in seinen Schweden-Reminiszenzen Naturimpressionen und metrisch abgezirkelte Passagen ineinandergleiten lässt.

