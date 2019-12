vor 39 Min.

Gute Taten in der Vorweihnachtszeit

Firmen und Privatpersonen spenden für Menschen, denen es weniger gut geht

Augsburg Angesichts des nahenden Weihnachtsfestes besinnen sich viele Menschen auf etwas Wichtiges: das Wohlergehen ihrer Mitmenschen. Auch in diesem Jahr haben viele Augsburger wieder an Bedürftige gespendet. Wir stellen Spender und Empfänger vor.

l Die Hilfsorganisation humedica bekam von Schülern und Lehrern der Reischleschen Wirtschaftsschule (RWS) mehr als 200 Päckchen übergeben, die für bedürftige Kinder in osteuropäischen Staaten bestimmt sind. Im Rahmen der Aktion ‘Geschenk mit Herz’ hatten die Beteiligten der RWS beinahe doppelt so viele Päckchen wie 2018 gesammelt. Bei einer kleinen Feierstunde mit einer fast 100 Meter langen Schüler- und Lehrerkette wurden die Päckchen dem humedica-Team vor der Schule offiziell übergeben.

l Der Förderverein Wärmestube veranstalt in der Adventszeit gleich drei Weihnachtsfeiern. Dass gut 800 bedürftige Personen dort umsonst essen und trinken können, ist den großzügigen Spenden von Augsburger Unternehmen, etwa MC Donald’s Augsburg, Rewe Gallauch Stettenhofen, Ihle, Hasen-Bräu Augsburg, der Metzgerei Ritter und der Firma Hahn zu verdanken. Auch der Lions Club Elias Holl, der SWA, die Deutsche Tabakwarenindustrie, die Stadtgärtnerei Peter Uhl und die Kartoffelverarbeitung Kratzer aus Gablingen beteiligten sich mit Spenden. Bei der Stadtsparkasse Augsburg, die alle drei Weihnachtsfeiern finanziell unterstützt hat, bedankt sich der Förderverein Wärmestube ganz besonders.

l Der Bunte Kreis, der schwerstkranke Kinder aus der Region unterstützt, erhielt eine Spende über 4000 Euro von dem Logistikunternehmen Dachser Gersthofen. „Wir verzichten in diesem Jahr auf Weihnachtsgeschenke für unsere Kunden“, sagte Niederlassungsleiter Christoph Kimmich, „und unterstützen stattdessen ein Projekt wie dieses, das uns besonders am Herzen liegt“.

Auch Auszubildende von Mercedes-Benz Niederlassung Augsburg spendeten an den Bunten Kreis. Bei ihrer Spendenaktion „Zeig Herz“, in deren Rahmen sie am Königsplatz rote Blinkherzen und Luftballons gegen eine Spende von zwei Euro an Passanten verteilten, kamen 1613 Euro für den Bunten Kreis zusammen.

l Der Vorstand der Kolpingstiftung-Rudolf-Geiselbergerfreut sich über einen Scheck in Höhe von 2000 Euro für das Kolping-Bildungszentrum in Indien. Der Betrag ist das Ergebnis vom Verkauf eines Kolping-Wandkalenders für das Jahr 2020 mit Texten von Adolph Kolping über seine Reise nach Rom. Eine zweite Auflage des Kalenders wird derzeit gedruckt.

l Die Tafel Augsburg erhielt ein Geschenk gleich zu Beginn der Adventszeit. Am 2. Dezember überreichte die Data Design System GmbH (DDS) dem gemeinnützigen Verein einen Scheck über 500 Euro. Das Softwarehaus hatte sich entschieden, auf weihnachtliche Aufmerksamkeiten für Kunden und Geschäftspartner zu verzichten. Stattdessen wurde der Gegenwert auf die in den deutschen Firmenstandorten – darunter auch Augsburg – ansässigen Tafeln verteilt. „Wir freuen uns sehr über die Spende, durch die wir einige Lebensmittel extra zum Fest anbieten können“, sagte Fritz Schmidt, erster Vorstand der Augsburger Tafel. (mire)

