Karl Maureen lässt den Schalk an der Orgel aufblitzen

Plus Der Organist Karl Maureen bringt das frisch restaurierte Instrument in der Kongresshalle zum Tanzen.

Viele Jahre musste man darauf warten, bist die Steinmeyer-Orgel im Kongress am Park vom Allgäuer Orgelbaumeister Siegfried Schmid renoviert werden konnte. Nach dem ersten Klangerlebnis Ende September zusammen mit den Augsburger Philharmonikern waren jetzt aber Zuhörer und Orgelpfeifenpaten auch neugierig: Wie klingt es, wenn das 1972 gebaute Instrument allein erklingt? Doch das von Karl Maureen ausgewählte Programm "Orgelmusik - tänzerisch inspiriert" war nicht dafür ausgewählt, die ganze Klangbreite der „Königin der Instrumente“ auszuloten.