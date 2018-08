Sensemble eröffnet die neue Spielzeit

vor 53 Min.

Nochmals in seiner Paraderolle als Jakob Fugger: Heinz Schulan.

Vom Wunsch, die eigene Biografie zu überlisten

Was, wenn ein Familienpatriarch wie Jakob Fugger ewig leben, sein sagenhaftes Vermögen beständig vermehren und weiter die Fäden im Hintergrund ziehen würde? Das Sensemble-Theater beschäftigt sich mit dieser Frage am Donnerstag 13. September im Fugger-Welser-Erlebnismuseum. Heinz Schulan gibt dort Jakob Fugger frei nach Sebastian Seidel. Sein Unternehmen ist „Jakob Fugger Consulting“ und verfolgt die Intention „Europe First“.

Schon eine Woche später, am 20. September, steht im Mozarthaus zum letzten Mal vor der Renovierung Sebastian Seidels „Klavierkind“ auf dem Programm. Auch diese Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr. Es geht um eine Großmutter, die eine international gefeierte Pianistin war und deren Enkeltochter auf dem besten Weg dazu ist, die gleiche Karriere zu machen. Nur: Was bleibt da noch für die Mutter? In den Hauptrollen sind Tinka Kleffner und Sophia Weidemann zu sehen.

Sowohl „Jakob Fugger“ als auch das „Klavierkind“ sind Wiederaufnahmen, die die neue Spielzeit eröffnen. Am 28. September ist Max Frisch zu Gast im Sensemble-Theater in der Bergmühlstraße. Beginn der Premiere ist um 20.30 Uhr. Die Inszenierung findet in Kooperation mit dem Neuen Theater Burgau statt und wird vom Verband Freie Darstellende Künste gefördert.

Die „Biografie: Ein Spiel“ handelt vom Wunsch, das eigene Leben anzuhalten, von vorne zu beginnen und andere, bessere Entscheidungen zu treffen. Hannes Kürmann wird diese Möglichkeit geboten: Vor allem seine Frau Antoinette möchte er nicht kennenlernen, und so kehrt er immer wieder in die Nacht der ersten Begegnung zurück. Doch wohin führt Kürmann dieser Versuch? Kann er sein Leben rückblickend optimieren? Oder bleibt er in gewohnten Verhaltensmustern und Verstrickungen hängen? Frischs Stück spielt mit den großen Lebensungewissheiten, mit Schicksalsgläubigkeit und freiem Willen und stellt letztlich die Frage nach Schein und Sein unserer Existenz. (AZ)

