Was den Chilenen Franz mit dem Reisemaler Rugendas verbindet

Im Roman „Das Quartett der Liebenden“ spielt der Augsburger Künstler eine zentrale Rolle. Jetzt liest der Autor in der Stadtbücherei, ein Gespräch.

Von Hans Krebs

Der chilenische Autor Carlos Franz (geboren 1959) liest am Dienstag, 22. Oktober, um 19.30 Uhr in der Stadtbücherei am Ernst-Reuter-Platz aus seinem jetzt auch auf Deutsch erschienenen Roman „Das Quartett der Liebenden“. In Chile der 1830er Jahre setzt sich dieses Quartett zusammen aus dem Augsburger Reisemaler Johann Moritz Rugendas, dem britischen Naturforscher Charles Darwin, dem kriegsversehrten Obersten Gutiérrez und seiner von ihnen allen geliebten Frau Carmen. Wir sprachen mit Carlos Franz am Vortag seiner Lesung – im Besonderen auch über Rugendas.

Wie kommen Sie als Chilene zu dem Namen Franz?

Carlos Franz: Mein Urgroßvater stammte aus Basel und kam zu Beginn des vorigen Jahrhunderts nach Südamerika, um als Ingenieur beim Tunnelbau der Eisenbahnstrecke von Argentinien nach Chile mitzuwirken – übrigens auch in der Nähe des Andengipfels Aconcagua. Der spielt ja in meinem Roman eine Rolle wie dort auch andere Örtlichkeiten, die mit meinen Kindheitserinnerungen zu tun haben.

Inwiefern das?

Franz: Als mein Vater im chilenischen Konsulat in Mendoza, also Argentinien, arbeitete, sind wir oft mit dem Auto von Chile über die Anden gefahren und haben da und dort Rast gemacht.

Der Originaltitel Ihres Buchs zitiert Frida Kahlo: „Wenn du dich mit meinen Augen sähest.“ Warum die Mexikanerin Kahlo als Eingebung für diesen Roman aus Chile?

Franz: Es geht doch nicht darum, dass sie Mexikanerin war. Es geht darum, dass sie Malerin war und den Perspektivwechsel verstand, wie er hier anklingt und in meinem Roman vollzogen wird. Der Satz ist einem Brief an den mexikanischen Maler Diego Rivera entnommen.

Das durchgehende Du des Romans ist also kein Du, das Rugendas wie in einem Selbstgespräch an sich richtet?

Franz: Nein. Es ist das Du von Carmen, die Moritz Rugendas anspricht. Tatsächlich sind, was mich inspiriert hat, in den 1970er Jahren die Briefe der realen Carmen an Rugendas veröffentlicht worden. Sie ist übrigens als Hundertjährige, verarmt und kinderlos, im Haus einer Freundin gestorben. Das Du des Romans verstehe ich gewissermaßen als Raum, wo beide, Carmen und Mauricio, sich treffen.

Mauricio Rugendas ist in Lateinamerika als „Pintor viajero“, also als Reisemaler legendär, in seinem Heimatland dagegen vergleichsweise unbekannt. Was, glauben Sie, erinnert an ihn an seinem Geburtshaus in der Augsburger Kapuzinergasse Nr. 5?

Franz: Ich weiß nicht. Wenn ich Augsburger wäre, wollte ich dort vielleicht ein Museum für die Künstlerfamilie Rugendas. Ich könnte mir darüber hinaus hier oder anderswo ein Museum oder eine Institution vorstellen, die ein Bild davon vermitteln, wie Lateinamerika im 19. Jahrhundert von Deutschland aus gesehen wurde. Ein Ort der kulturellen Verbindungen wäre wünschenswert.

Die Antwort auf die gestellte Frage lautet aber: Nichts, gar nichts erinnert am Geburtshaus an Johann Moritz Rugendas, den letzten Spross einer exponierten Künstlerdynastie. Vielleicht schafft es ja Ihr Roman, das hiesige Rugendas-Defizit zu mildern Sie kommen gerade aus Frankfurt. Wie war denn die Resonanz auf der dortigen Buchmesse?

Franz: Ich hoffe natürlich nur Gutes für Rugendas, aber vor allem doch, dass mein Roman erfolgreich wird. Die Resonanz bei meinen fünf Veranstaltungen im Rahmen der Buchmesse war außerordentlich.

Sie wurden für diesen Roman mit dem „Premio Mario Vargas Llosa“ ausgezeichnet. Sehen Sie sich in Llosas literarischer Spur, die mit Begriffen wie „totaler Roman“ und einem gesellschaftspolitischen Einsatz verbunden wird?

Franz: Mein Roman will Wort für Wort eine Kunstform sein. So wird Rugendas auch nicht eng biografisch aufgefasst, sondern als eine romantische Interpretation. Sein Verhältnis zur Natur als einer Gesamtheit im Sinne seines Mentors Alexander von Humboldt schafft allerdings auch Aktualität.

