Qualität in Kürze: „30 Minuten Musik“ in den Augsburger Ulrichskirchen

Plus „30 Minuten Musik“ – die beliebte Konzertreihe in den Ulrichskirchen ist wieder gestartet, mit einem Konzert der Violinistin Carolin Lindner.

Nicht mehr wegzudenken im Augsburger Kulturleben ist die montägliche Konzertreihe mit ihren kleinen, aber feinen Kurzprogrammen: „30 Minuten Musik in den Ulrichskirchen“ hat wieder den Betrieb aufgenommen. Von Mai bis Ende Oktober präsentieren Basilika und evangelische Kirche im Wechsel jeweils am Montag ihre Programme. Zum Auftakt 2022 spielte die Geigerin Carolin Lindner ein Soloprogramm.