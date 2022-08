Ausgburg

vor 47 Min.

Fotoausstellung im Glaspalast zeigt Narben der Geschichte

Sechs Bilder hat Anastasia Kholoshilova zur Ausstellung „European Trails“ beigetragen. Die 43-Jährige stammt aus Moskau, hat in Essen Kunst studiert und lebt heute in Berlin.

Plus Was kann Kunst leisten in einem gefährdeten Europa? Darüber diskutiert die russische Fotografin Anastasia Kholoshilova mit Kulturstaatsministerin Claudia Roth in der Galerie H2.

Von Stefanie Schoene

Helle Haut, ein paar Leberflecken, die Falte beim Übergang zum Arm. Mitten drin das Einschussloch, drum herum ein Kranz von rosa Narbengewebe. Kaum größer als DIN A4, markiert das Bild trotzdem ein Leitmotiv der Fotoausstellung „European Trails“ im Glaspalast. Es zeigt, wohin die Reise geht: Eine Wanderung durch die europäische Geschichte auf den Spuren der Menschen und der Narben, die die Geschichte bei ihnen hinterlassen hat.

